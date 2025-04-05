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У Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи: 18 людей загинули

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи: 18 людей загинули
Зруйновано щонайменше п'ять багатоквартирних будинків
фото з відкритих джерел

Через російський удар загинули дев'ять дітей

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи на всіх місцях ворожих атак, інформує «Главком».

«Далі працюють міські Штаби та самі комунальники», – додав він.

​4 квітня російські війська завдали балістичного ракетного удару по житловому району Кривого Рогу. Внаслідок ворожого удару загинули 18 осіб, серед яких дев'ять дітей. Поранено понад 60 людей, включно з дітьми.

Зруйновано щонайменше п'ять багатоквартирних будинків, заклади освіти та громадського харчування, понад 30 автомобілів. ​

За інформацією голови Ради безпеки міста Олександра Вілкула, росіяни використали балістичну ракету «Іскандер-М» з касетним боєприпасом, який вибухнув у повітрі над житловим масивом, що спричинило значні жертви серед цивільних. ​

Президент України Володимир Зеленський засудив атаку та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. ​

Того ж дня ввечері росіяни запустили дрони по Кривому Рогу. Внаслідок атаки «шахедів» загинула літня жінка. Вона згоріла у приватному будинку, куди влучив «шахед». Відомо про п'ятьох поранених.

Також в одному з районів міста через удар перебиті рейки та контактна мережа, не ходитимуть декілька трамваїв. У двох місцях рятувальники ще боряться з полум'ям. 

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Теги: росіяни обстріл ракетна атака російська ракета балістичні ракети Кривий Ріг смерть

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