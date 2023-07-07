Екскерівник театру Лесі Українки з Лондона розказав, що він не може пробачити своєму наступнику

Інтерв'ю «Главкома» з Михайлом Резніковичем записувалося у легендарному кабінеті, який, за даними режисера, після його звільнення знищено

Михайло Резнікович стверджує, що його колишній кабінет зруйновано, а подаровані книги знищено

Колишній головний режисер та генеральний директор Національного театру російської драми Михайло Резнікович опублікував черговий критичний допис про нинішнього керівника театру, Народного артиста України Кирила Кашлікова, який нібито знищив його легендарний кабінет.

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Резнікович зазначає, що все можна пробачити, але точно не знищення приміщення, в якому з ним ділилися своїми враженнями від вистав Кравчук, Кучма, Кличко, різні міністри та гості Києва з різних країн. Окрім того, за його словами, в кабінеті зберігалося багато різних книг, які йому подарували. Він додав, що вся література наразі зникла: «все на звалище, все спалено».

«У нашому жахливому житті сьогодні багато чого можна зрозуміти і пробачити, і, навіть, більше ніж просто пробачити. Але один вчинок нинішнього керівника театру Кашлікова важко зрозуміти і пробачити – що він знищив, розтрощив, іншого слова не можу знайти, мій кабінет. Цей вчинок – жахливий злочин не тільки проти мене особисто, хоча так і є, але й проти всього минулого Театру Лесі Українки. Він, цей театр, створив Кашлікова, годував і втягнув у театральний простір Києва, а його дія від цього ще більш безсоромна, підлість, якій немає прощення», – йдеться у пості.

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Михайло Резнікович стверджує, що Кашліков знищив частинку пам'яті театру, яка збиралася за тридцять років. «У ньому повітря того колишнього щирого театру, його дихання, дух – картини, скульптури, малюнки, плакати, фотографії з присвяченням мені Товстоногова, Арбузова, Басілашвілі, Загребельного, найталановитішого плаката Боровського «Хто за, хто проти», раритет вже сьогодні, подарунки різних людей України, політиків, письменників, артистів, працівників театру, глядачів», – заявив Резнікович.

«У цьому просторі, до речі, двадцять вісім років тому, серед інших, було підписано наказ про реставрацію (театру, – «Главком».), прийомі на роботу молодого художника Кашлікова», – пише Резнікович.

Колишній кабінет Резніковича

Також Резнікович дорікнув Кашлікову в будівництві будинку в Карпатах. «Дружина у театрі. (Кашліков повернув у театр свою дружину, зірку українських серіалів Ольгу Гришину», – Главком»). Гроші капають... Будинок у Карпатах будується... Можливо, підлість ця колись рикошетом повернеться до нього. Було б слушно», – написав Резнікович.

Нагадаємо, що колишній головний режисер та генеральний директор Національного театру російської драми Михайло Резнікович затято критикує діяльність театру без нього. 4 липня 2023 року режисер, наприклад, завів мову про необхідність повернення російської мови на сцену. При цьому сам 85-річний Резнікович перебуває за кордоном і досі судиться за посаду.

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До того ж за інформацією представника Мінкульту Сергія Мнацаканяна, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України режисер Резнікович виїхав за кордон і не збирався повертатись до керування театром. Більше того звільнення з посади відомого театрала відбулось за його ініціативою, наголосили у відомстві.

Навесні 2022 року театр де-факто (а з 30 грудня 2022 року офіційно) очолив Кирило Кашліков. Режисер поновив роботу драматичного театру та викинув із назви закладу «російський».