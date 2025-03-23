Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Навіть соромно озвучувати». Іво Бобул висловився про розмір своєї пенсії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Іво Бобул назвав свою пенсію «несправедливою»
фото: Дім

Іво Бобул: Та це не пенсія, а страшна несправедливість

Народний артист України Іво Бобул висловився про свою пенсію. Співак зауважив, що йому соромно називати вголос суму, яку він отримує щомісяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Іво Бобула для Oboz.ua.

«Та це не пенсія, а страшна несправедливість. Знаєте, скільки маю трудового стажу? А скільки нарахували виплати? Навіть соромно озвучувати. А тим часом якась людина, що все життя з одного кабінету до іншого носила папірці, отримує в 50 разів більше. А судді собі стільки поназначали? А депутати, які прийшли в Верховну Раду, вибачте, з голими д*пами, мільйонерами стали. Ще ж пенсію отримуватимуть гарну», – сказав Іво Бобул.

Співак також прокоментував, чи звання народного артиста України не впливає на розмір виплат: «Зараз народних артистів більше, ніж самих артистів. Це моя думка, нехай ніхто не ображається. Тому я навіть на афішах прошу не писати, що я народний артист. Просто: Іво Бобул».

Раніше заслужений і народний артист України Іво Бобул в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнався, скільки заробляє і витрачає: «Будь-яка людина залежить від грошей. Якщо немає грошей, то з тобою ніхто говорити не буде», – зазначив артист. «Ви заможна людина?» – запитав Дьомін. «Ні, я нормальний. Середня людина. В інших країнах такі артисти дуже заможні. У нас просто ніколи не цінували талант. Ой, за пенсію не кажи. Мені соромно. За всі звання 5 тис. грн моя пенсія», – сказав Іво Бобул.

Натомість артист розповів, скільки йому потрібно грошей на місяць. «У мене велика сім'я і мені потрібно їм допомагати. Я думаю, що десь $5 тис. на місяць це нормально», – відповів артист.

Читайте також:

Теги: народний артист співак Іво Бобул

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярослав Федорчук: «Талант – це найважливіше в акторській професії»
Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Ярослав Федорчук: У Росії про мене завжди говорили «хохол сейчас все сделает» Інтерв'ю
Сьогодні, 12:00
Суперзірка Макс Барських святкує ювілей: цікаві факти з біографії
Суперзірка Макс Барських святкує ювілей: цікаві факти з біографії
8 березня, 10:00
Данилко переніс свої концерти за кордоном
Данилко не отримав дозволу на виїзд за кордон, концерти скасовано: що сталося
7 березня, 11:01
Сердючка – ровесниця незалежної України
Вєрка Сердючка у свій день народження вирішила подарувати українцям світлі емоції
9 березня, 15:25
Степан Гіга почав карʼєру артиста ще у 1980-х роках
Степан Гіга опублікував відео з концерту та потішив шанувальників
17 березня, 09:57
Бедрос Кіркоров закінчив у Москві відділення музичної комедії Російського університету театрального мистецтва
Помер батько Філіпа Кіркорова
18 березня, 15:39
Зліва направо: Юрко Юрченко, Марина Одольська, «АкваВіта»
«АкваВіта», Марина Одольська, Юрко Юрченко. Продюсер легендарної «Території А» розповів, куди поділися її артисти
21 березня, 10:53
Репер Otoy зауважив, що працює під керівництвом міністерки економіки України Юлії Свириденко
Репер Otoy став експертом при Міністерстві економіки: що відомо
20 березня, 09:18
Стінг з дружиною Труді Стайлер підтримують Україну
Дружина британського співака Стінга зробила заяву про допомогу Україні
20 березня, 10:36

Шоу-біз

«Навіть соромно озвучувати». Іво Бобул висловився про розмір своєї пенсії
«Навіть соромно озвучувати». Іво Бобул висловився про розмір своєї пенсії
Переможець «Євробачення» з Португалії розчулив мережу українською піснею
Переможець «Євробачення» з Португалії розчулив мережу українською піснею
Потап розкрив місцеперебування скандального Дівєєва-Церковного
Потап розкрив місцеперебування скандального Дівєєва-Церковного
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
Знаменитий канадець скасував анонсований раніше концерт у Києві
Знаменитий канадець скасував анонсований раніше концерт у Києві
«АкваВіта», Марина Одольська, Юрко Юрченко. Продюсер легендарної «Території А» розповів, куди поділися її артисти
«АкваВіта», Марина Одольська, Юрко Юрченко. Продюсер легендарної «Території А» розповів, куди поділися її артисти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2025
57K
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
46K
Житель Суджі, якого врятували українські військові, видав дивний фейк про ЗСУ
11K
Президент відвідав розташування 59 бригади на Донеччині (фото, відео)
9477
Роналду назвав умову, за якої він одружиться з Джорджиною

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 березня, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua