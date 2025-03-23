«Навіть соромно озвучувати». Іво Бобул висловився про розмір своєї пенсії

Іво Бобул: Та це не пенсія, а страшна несправедливість

Народний артист України Іво Бобул висловився про свою пенсію. Співак зауважив, що йому соромно називати вголос суму, яку він отримує щомісяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Іво Бобула для Oboz.ua.

«Та це не пенсія, а страшна несправедливість. Знаєте, скільки маю трудового стажу? А скільки нарахували виплати? Навіть соромно озвучувати. А тим часом якась людина, що все життя з одного кабінету до іншого носила папірці, отримує в 50 разів більше. А судді собі стільки поназначали? А депутати, які прийшли в Верховну Раду, вибачте, з голими д*пами, мільйонерами стали. Ще ж пенсію отримуватимуть гарну», – сказав Іво Бобул.

Співак також прокоментував, чи звання народного артиста України не впливає на розмір виплат: «Зараз народних артистів більше, ніж самих артистів. Це моя думка, нехай ніхто не ображається. Тому я навіть на афішах прошу не писати, що я народний артист. Просто: Іво Бобул».

Раніше заслужений і народний артист України Іво Бобул в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнався, скільки заробляє і витрачає: «Будь-яка людина залежить від грошей. Якщо немає грошей, то з тобою ніхто говорити не буде», – зазначив артист. «Ви заможна людина?» – запитав Дьомін. «Ні, я нормальний. Середня людина. В інших країнах такі артисти дуже заможні. У нас просто ніколи не цінували талант. Ой, за пенсію не кажи. Мені соромно. За всі звання 5 тис. грн моя пенсія», – сказав Іво Бобул.

Натомість артист розповів, скільки йому потрібно грошей на місяць. «У мене велика сім'я і мені потрібно їм допомагати. Я думаю, що десь $5 тис. на місяць це нормально», – відповів артист.