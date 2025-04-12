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Військовий, якого мобілізували після спроби втечі за кордон, здавав позиції свого підрозділу РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Військовий, якого мобілізували після спроби втечі за кордон, здавав позиції свого підрозділу РФ
Український військовий передавав інформацію про ЗСУ противнику
фото з відкритих джерел

Маючи проросійські погляди, військовослужбовець у червні 2024-го почав переписуватися у Telegram із бойовиком формування «Сомалі»

Черняхівський районний суд Житомирської області визнав військовослужбовця винним у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

Обвинуваченого мобілізували до Збройних сил України при спробі незаконного перетину державного кордону і призначили майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Його військова частина базувалася у Житомирській області, де солдати проходили навчання.

Маючи проросійські погляди, військовослужбовець у червні 2024-го почав переписуватися у Telegram із бойовиком формування «Сомалі», який має розгалужену агентурну мережу на території України і збирає розвідувальну інформацію під кураторством співробітника генштабу збройних сил РФ. Таке листування тривало від початку червня до 21 серпня 2024 року, поки зловмисника не затримали.

Зрадник передав ворогу координати військового полігону, на якому проходять підготовку мобілізовані, місця розташування наметів із особовим складом, писав про види озброєння, кількість мобілізованих, інструкторів, їх установчі дані та військові звання, висилав фото інших військовослужбовців і скриншоти листування свого підрозділу, поділився відеозаписом тренування на полігоні та інше.

Представники РФ намагалися організувати переведення обвинуваченого до підрозділу БПЛА – на посаду оператора БпЛА, для отримання від нього частот керування безпілотними апаратами. Але у переводі солдата відмовили і натомість він потрапив до іншого підрозділу, де мав проходити навчання до початку серпня 2024 року. Після переводу на нове місце військової підготовки чоловік продовжив збір та передачу військової інформації. В обмін за виконану «роботу» росіяни обіцяли своєму агенту, що в разі відправлення до лінії бойового зіткнення, допоможуть йому переправитися на окуповану Донеччину.

У судовому засіданні чоловік вину не заперечував. Пояснив, що не бажав проходити військову службу, тому знайшов товариша, з яким хотів незаконно перетнути державний кордон, однак був затриманий прикордонниками. Після цього його мобілізували і відправили до військової частини. Тоді він зв’язався зі знайомим, який перебуває на окупованій території України та займає високу посаду в органах безпеки незаконних збройних формувань РФ. Цього бойовика він, нібито, знає з дитинства.

Під час допиту обвинувачений заявив, що він не хотів завдавати нікому шкоди, не схвалює дій РФ та проти будь-якого збройного конфлікту, розкаюється у вчиненому.

В останньому слові він сказав, що вину свою визнає у повному обсязі, щиро кається, сприяв розкриттю слідству і просив врахувати відсутність тяжких наслідків. Наголошував, що не мав мотиву завдати шкоду Україні та своїм побратимам у військовій частині. А лише хотів виїхати до міста Донецька, де проживає його матір.

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Хмельницькому учасник бойових дій, інвалід ІІІ групи отримав 17 тис. грн штрафу за опір працівникові поліції. 

Раніше на Хмельниччині суд визнав винним військовослужбовця у порушенні правил зберігання зброї і призначив 170 грн штрафу. За матеріалами справи, пізнього вечора 23 грудня 2023 року матір військового знайшла його нагородний пістолет калібру 9 мм, який лежав у дивані. Цю ж зброю жінка видала правоохоронцям, котрі й склали адмінпротокол. У суді військовослужбовець визнав та зобов’язався не порушувати правила зберігання зброї. Зазначив: придбає сейф та буде зберігати нагородну зброю у ньому.

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Теги: військові кордон озброєння державна зрада росіяни

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