Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу

На трьох напрямках фронту активних наступальних дій ворога не зафіксовано

Російські загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 60 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1086 дронів-камікадзе та здійснили понад 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

17 квітня станом на 22:00 відбулося 114 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському напрямку, наші захисники відбили 48 штурмів.

На Харківському напрямку

Активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Куп'янському напрямку

Ворог проводив п’ять наступальних дій поблизу Петропавлівки, Синьківки та Загризового. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Зазнав бомбардувань Куп’янськ.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 17 штурмів позицій поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка та в бік Греківки і Григорівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку

Ворог двічі атакував поблизу Білогорівки та в напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Ворог атакував у районах Часового Яру, Курдюмівки та в бік Ступочок. Українські підрозділи відбили п’ять атак, три боєзіткнення на даний час тривають.

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося 10 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Озарянівки та Дружби.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник 54 рази атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Котлине, Успенівка, Преображенка та Андріївка.

Наші захисники відбили 48 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу.

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили шість атак загарбників у районах Костянтинополя, Розливу та Привільного.

На Гуляйпільскому напрямку

Активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками, до цього часу тривають два. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 316 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1149-й день повномасштабної війни в Україні.