Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 17 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

На трьох напрямках фронту активних наступальних дій ворога не зафіксовано

Російські загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 60 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1086 дронів-камікадзе та здійснили понад 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

17 квітня станом на 22:00 відбулося 114 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському напрямку, наші захисники відбили 48 штурмів.

На Харківському напрямку

Активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

 Ворог проводив п’ять наступальних дій поблизу Петропавлівки, Синьківки та Загризового. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Зазнав бомбардувань Куп’янськ.

Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 17 штурмів позицій поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка та в бік Греківки і Григорівки. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог двічі атакував поблизу Білогорівки та в напрямку Верхньокам’янського.

Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог атакував у районах Часового Яру, Курдюмівки та в бік Ступочок. Українські підрозділи відбили п’ять атак, три боєзіткнення на даний час тривають.

Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

 Сьогодні відбулося 10 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Озарянівки та Дружби.

Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник 54 рази атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Котлине, Успенівка, Преображенка та Андріївка.

Наші захисники відбили 48 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили шість атак загарбників у районах Костянтинополя, Розливу та Привільного.

Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками, до цього часу тривають два. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 316 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1149-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Генштаб ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку британського політика, дії Путіна свідчать про небажання Росії вести справжні мирні переговори
Борис Джонсон емоційно відреагував на розмову Трампа та Путіна
19 березня, 08:36
У майбутньому воїни хотіли б залишитися в країні, яку захищали
У одній із бригад ЗСУ воюють легіонери з Китаю
23 березня, 17:10
Лавров заявив, що Росія повністю дотримується мораторію на удари по об'єктах енергоінфраструктури України
Росія передала США перелік «порушень» часткового перемирʼя з боку України
1 квiтня, 19:33
У Покровську зафіксовано могили цивільних жителів у дворах будинків
У Покровську зафіксовано могили цивільних жителів у дворах будинків
8 квiтня, 19:43
«Пожежа – горить господарча споруда», – написав Терехов
Війська РФ ударили по Харкову: почалася пожежа
8 квiтня, 21:35
В Україні повітряна тривога тривала 22 хвилини
В Україні повітряна тривога тривала 22 хвилини
9 квiтня, 17:50
Зеленський: Росії все одно, хто саме буде гинути в цій божевільній війні
Президент опублікував відео допиту двох полонених громадян Китаю
9 квiтня, 22:27
Ситуація на фронті 11 квітня
Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу
11 квiтня, 23:29
РФ з початку війни втратила 10603 танка
Втрати ворога станом на 13 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
13 квiтня, 07:58

Події в Україні

Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу
Переговори в Парижі, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 квітня
Переговори в Парижі, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 квітня
Наші спроможності оборонного сектору завантажені лише на 60% – Зеленський
Наші спроможності оборонного сектору завантажені лише на 60% – Зеленський
Обстріл Сум. Зеленський прокоментував заяву Трампа, яка обурила українців
Обстріл Сум. Зеленський прокоментував заяву Трампа, яка обурила українців
Україна відбила великий наступ РФ на Покровськ – Зеленський
Україна відбила великий наступ РФ на Покровськ – Зеленський
На Львівщині вилучили партію дитячого харчування з небезпечним токсином
На Львівщині вилучили партію дитячого харчування з небезпечним токсином

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
38K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
20K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
17K
Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини
9796
Ліквідація ЗСУ ексгравця молодіжної збірної України з футзалу: стали відомі деталі

Новини

Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Сьогодні, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Сьогодні, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua