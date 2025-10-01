Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Герой України посмертно

Зеленський: «Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності»

Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України посмертно чотирьом українцям: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України.

За словами президента, за час від початку повномасштабної війни найвище звання Героя України надавалося тільки воїнам-українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави, наших позицій, наших людей.

«722 саме такі воїни вже стали Героями України, і з них 445 – посмертно», – зауважив Зеленський.

Президент повідомив, що підписав сьогодні укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям:

Андрій Парубій – колишній голова Верховної Ради України. Політика убили 30 серпня 2025 року у Львові.

– колишній голова Верховної Ради України. Політика убили 30 серпня 2025 року у Львові. Геннадій Афанасьєв – загиблий український військовий з Криму, колишній політв'язень. Загинув 18 грудня 2022 року на Луганщині під Білогорівкою, захищаючи Україну.

– загиблий український військовий з Криму, колишній політв'язень. Загинув 18 грудня 2022 року на Луганщині під Білогорівкою, захищаючи Україну. Степан Чубенко – український школяр, воротар «ДЮСШ-Авангард», катований і розстріляний бойовиками проросійської терористичної організації «ДНР» за проукраїнську позицію, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

– український школяр, воротар «ДЮСШ-Авангард», катований і розстріляний бойовиками проросійської терористичної організації «ДНР» за проукраїнську позицію, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. Володимир Вакуленко – український прозаїк і поет. 7 березня 2022 року під час російського вторгнення в Україну село Капитолівка

«Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії», – написав Зеленський у мережі.

Нагадаємо, за даними досудового розслідування, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.

Як зауважував «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.

18 вересня Рада підтримала запит до президента Володимира Зеленського для присвоєння звання Герой України посмертно нардепу Андрію Парубію.