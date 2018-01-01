Ведущую популярного проекта чуть не задушил аферист

У программы «Аферисты в сетях» юбилей – в эфир выходит сотое расследование, которое стало громким разоблачением квартирной аферы.

Рынок недвижимости давно стал полем для различных видов мошенничества: подставные лица, подкупы, фальшивые договоры и лицензии. Поэтому, когда к «Аферистам в сетях» обратилась Людмила, усомнившись в порядочности своего квартиранта, команда проекта не смогла остаться в стороне. «Соседка говорит, что к Юре в квартиру постоянно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У программы «Аферисты в сетях» юбилей – в эфир выходит сотое расследование, которое стало громким разоблачением квартирной аферы.

Рынок недвижимости давно стал полем для различных видов мошенничества: подставные лица, подкупы, фальшивые договоры и лицензии. Поэтому, когда к «Аферистам в сетях» обратилась Людмила, усомнившись в порядочности своего квартиранта, команда проекта не смогла остаться в стороне.

«Соседка говорит, что к Юре в квартиру постоянно ходят девушки. Все разные, молоденькие. Может действительно бордель устроил. Я уже волнуюсь», – рассказывает женщина.

Елена-Кристина Лебедь вместе со стилистами несколько часов «колдовала» над новым образом, чтобы при личной встрече квартирант не узнал ведущую. Скромное пальто, длинные подобранные волосы и густая челка – и ведущая превратилась в мастера салона красоты.

«На крючке очень большая рыба, и мы не хотели упустить его. Я и подумать не могла, что попаду в такую ситуацию», - отметила ведущая.

Опасения владелицы квартиры оказались не беспочвенными: Юрий действительно выдавал ее квартиру за свою. И не просто выдавал, но и сдавал в аренду. По очень привлекательной цене.

« Уже с порога он хотел запудрить мне мозги: весь такой вежливый, культурный. Но я знаю – аферисты часто притворяются именно такими. Это первый тревожный сигнал, потому что так они пытаются вызвать доверие», – добавляет ведущая.

Один простой вопрос Елены-Кристины заставил мошенника изменить ласку на гнев. Он не просто стал кричать, а набросился на нее: прижал к стенке и начал душить. Команде проекта пришлось срочно врываться в квартиру. Удалось ли команде спасти ведущую проекта, смотрите сегодня вечером.