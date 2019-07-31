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    Шоу-биз

    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери

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    Соня Киперман - Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Соня Киперман

    Девушка делает первые успехи в модельной карьере

    18-летняя дочь экс-«Виа Гры» Веры Брежневой Соня Киперман устроила фотосессию в постели. Девушка позировала на кровати в белом халате. Дочь артистки приспустила рукава, оголив плечи и зону декольте. Вера Брежнева оценила снимки и разместила их в Instagram stories. «Это моя дочь», – подписала кадры звезда.

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    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери
    Вера Брежнева поделилась постельными снимками 18-летней дочери

    Соня выросла настоящей красавицей. Многие поклонники убеждены, что ее ждет блестящее будущее в модельном бизнесе. В 14 лет она дебютировала на подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, а позже представила коллекцию украинского дизайнера Анны Карениной на Неделе моды в Нью-Йорке.

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    Вера Брежнева будущее
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