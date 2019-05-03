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    Шоу-биз

    Вера Кекелия похвасталась соблазнительными формами в купальнике на берегу моря

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    instagram / kekeliavera - Вера Кекелия похвасталась соблазнительными формами в купальнике на берегу моря
    instagram / kekeliavera

    Звезда порадовала поклонников новым фото

    Украинская певица и участница проекта «Женский Квартал» Вера Кекелия показала отличную форму на пляже в Турции.

    Популярная певица и участница Нацотбора на Евровидение-2019 в Инстаграме похвасталась снимком из турецкого курорта Бодрум. 32-летняя артистка позировала в соблазнительном красном бикини.

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    Поклонники Веры расхвалили ее за красивую фигуру, оставив множество комплиментов в комментариях под фото.

    «Вы волшебная нимфа! Красавица, талант и очень приятная личность», - восхитились Кекелией фанаты.

    Напомним, большая карьера Веры Кекелии в украинском шоу-бизнесе началась в 2011 году, когда певица участницей популярной группы «Армия».

    В 2017 году Вера Кекелия приняла участие в вокальном проекте «Голос країни-7» на «1+1», где вместе с тренером Сергеем Бабкиным дошла до суперфинала. Проект сыграл важную роль не только в творческой, но и личной жизни певицы. Именно там она встретила своего будущего супруга музыканта Романа Дуду, с которым сыграли свадьбу в том же 2017 году.

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    Вера Кекелия похвасталась соблазнительными формами в купальнике на берегу моря
    Вера Кекелия похвасталась соблазнительными формами в купальнике на берегу моря
    Вера Кекелия похвасталась соблазнительными формами в купальнике на берегу моря
    Вера Кекелия похвасталась соблазнительными формами в купальнике на берегу моря
    Вера Кекелия похвасталась соблазнительными формами в купальнике на берегу моря
    Вера Кекелия похвасталась соблазнительными формами в купальнике на берегу моря
    Вера Кекелия похвасталась соблазнительными формами в купальнике на берегу моря
    Вера Кекелия похвасталась соблазнительными формами в купальнике на берегу моря
    instagram / kekeliavera

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