Весільний бум в гурті «Курган і Агрегат». Ще один учасник одружився (фото)

Аміл Насіров вже багато років в стосунках з обраницею

Виконавець Аміл Насіров узаконив стосунки зі своєю коханою

Учасник популярного українського гурту «Курган і Агрегат» Аміл Насіров оголосив про власне весілля. Обраницею артиста стала його кохана Даша. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Аміла Насірова.

31-річний артист опублікував романтичні світлини з весілля, яке пройшло у мальовничих Карпатах. Аміл лаконічно підписав публікацію:«А що тут писати? Тепер офіційно». Наречена постала у розкішній білій сукні з фатою, класичною зачіскою та ніжним макіяжем. Аміл обрав елегантний чорний костюм і білу сорочку.

Даша та Аміл разом вже багато. На профілі дружини Насірова є спільні фотографії датовані 2018 роком. Новоспечене подружжя в коментарях привітали і деякі представники українського шоу-бізнесу. Зокрема, реперка Alyona Alyona, стендапер Антон Тимошенко, інфлюєнсерка Раміна Есхакзай.

Ви що чудите? Вітаю (теж втіхаря), – співачка, модель Даша Астаф'єва.

Ого, вітаю! Мій маленький, – телеведучий, блогер Андрій Бєдняков.

Друже, сильно вітаю! Кайф, – фронтмен гурту O.Torvald, військовослужбовець Женя Галич

Аміл Насіров – один із трьох учасників гурту “Курган і Агрегат”, який він створив разом зі своїм братом-близнюком Рамілом та другом Євгеном Володченком. Вони стали відомими завдяки своєму унікальному стилю – поєднанню хіп-хопу з іронічними текстами про українські реалії. Під час повномасштабної війни виступають з благодійними концертами та збирають десятки мільйонів гривень, про що звітують в соцмережах.

До слова, буквально нещодавно Євген Володченко також узяв шлюб. Його обраницею стала художниця Діна Чмуж. Пара відсвяткувала своє весілля в етнічному стилі в компанії близьких.

