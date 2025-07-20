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Донька Полякової розповіла, чому на весіллі не було її рідних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Фото з розпису Маші Полякової та Едена Пассареллі
фото: соцмережі Маші Полякової

Маша Полякова поділилася, коли буде офіційне святкування весілля

Старша донька української співачки Олі Полякової Маша, яка днями вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі повідомила, чому на весільній церемонії не було гостей з її сторони. Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає «Главком».

Зазначається, що причиною відсутності рідних стало питання з візами. За словами дівчини, отримала відповідну візу до Сполучених Штатів Америки лише її мама – Оля Полякова і всього декілька днів тому. Пара наразі розписалася, але офіційно весілля планує святкувати у Франції, або десь в Європі. Це буде 3 червня наступного року.

«Моїй мамі лише з моєї сім'ї видали візу. І їй видали її десь три дні тому. Сюди взагалі зараз складно отримати візу. У нас був розпис, а нормальне весілля вже буде 3 червня», – додала вона. 

Донька Полякової розповіла, чому на весіллі не було її рідних фото 1

За словами Маші, наразі юридично в Україні її союз з американцем Еденом Пассареллі ще не визнано. Щоб завершити процес, подружжю необхідно пройти кілька процедур. Вона пояснила, що на це потрібен певний час. Молодята чекають на документи, які мають надійти вже найближчими днями.

Крім того, дівчина поділилася подробицями про родину свого обранця. За її словами, чоловік хоч і громадянин США, але з цікавим походженням. Так, його батьки мають інтернаціональне коріння: мама родом з Ізраїлю, а батько – італієць. Проте вони уже давно перебувають в Америці.

Наразі Маша мешкає разом з чоловіком Еденом та його родиною в їхньому будинку, але згодом переїдуть жити окремо. Вона зізналася, що її тепло прийняли в новій сім’ї, і стосунки склалися дуже гармонійно. Також донька Полякової розкрила, що її українська родина познайомилася з родичами чоловіка просто перед церемонією розпису.

Також Маша розповіла, що з батьками у неї дуже близькі стосунки. – «Здається, для мене нічого не змінилося, що я заміжня, що я не заміжня». 

Нагадаємо, 20-річна Маша Полякова, яка мешкає та навчається у США, нещодавно приголомшила прихильників неочікуваними новинами. Спершу вона оголосила про заручини з обранцем, а вже за декілька тижнів – шлюб. Молодята камерно розписалися у США. Тим часом донька співачки розповіла про реакцію свекра та свекрухи на неї.

Зауважимо, Марія Полякова навчається в музичному коледжі Берклі в США. Обранець дівчини також там вчиться.

Раніше Маша Полякова на своїй сторінці опублікувала відео, на якому хлопець освідчився їй. На відео обранець дівчини, Еден Пасареллі, з букетом у руках виказує промову, де зізнається у коханні й пропонує стати його дружиною. Після слів хлопця Маша Полякова відповіла: «Так».

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Теги: Оля Полякова США весілля співачка

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