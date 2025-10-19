Відома телеведуча вперше показала сина, якого народила від морпіха ЗСУ (фото)

Понад як чотири місяці після пологів Леся Нікітюк не показувала хлопчика аудиторії

Телеведуча, акторка Леся Нікітюк, відзначила 38-річчя особливою публікацією в соцмережах. Наречена та обраниця військовослужбовця Дмитра Бабчука вперше показала їхнього сина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Нікітюк.

Телеведуча опублікувала зворушливі кадри у соцмережах, на яких тримає малюка на руках і ніжно обіймає його. Саме на цих фото вперше видно обличчя хлопчика, якого Леся та Дмитро довго приховували від публіки. «Сьогодні мій день народження, але насправді – мій день народження триває кожного дня протягом цілого року. Тому сьогодні, я просто хочу подякувати долі, яка подарувала нам – тебе», – написала Нікітюк.

Леся Нікітюк вперше показала сина фото: Instagram/lesia_nikituk

За лічені години публікація набрала понад 250 тис. лайків лише в профілі Лесі в Instagram (на нього підписані понад 4,4 млн фолловерів). В коментарях свої привітання залишили представники українського шоу-бізнесу.

Найщасливіші миті. Як зворушливо! Лесюню, мила, прекрасна!Вітаю з твоїм днем, – акторка Ольга Сумська.

Леся, з днем народження! Насолоджуйся! Найщасливіші миті життя, – телеведучий Юрій Горбунов.

Це насправді найбільша радість! З днем тебе, красотка, і нехай твій мужчинка робить маму щасливою завжди, – співачка Mamarika

Леся, яке щастя бачити тебе такою щасливою! Нехай цей стан триває вічність! Люблю! З днем народження, космічна жінка, – телеведуча Маша Єфросиніна.

Сторіз у своєму Instagram залишив і Дмитро Бабчук. Захисник України опублікував фото Лесі з сином та попросив всіх привітати кохану з днем народження.

Зазначимо, що до цього Нікітюк публікувала контент з сином, ім'я якого пара поки не оприлюднила. Втім обличчя хлопчика не показувала. Щодо Дмитра Бабчука, то йому 29 років, десять з яких він служить в війську.

Леся Нікітюк з Дмитром Бабчуком та сином біля одного з київських пологових фото: Instagram/lesia_nikituk/

