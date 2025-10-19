Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Відома телеведуча вперше показала сина, якого народила від морпіха ЗСУ (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Влітку цього року Леся Нікітюк народила первістка
фото: Instagram/lesia_nikituk

Понад як чотири місяці після пологів Леся Нікітюк не показувала хлопчика аудиторії

Телеведуча, акторка Леся Нікітюк, відзначила 38-річчя особливою публікацією в соцмережах. Наречена та обраниця військовослужбовця Дмитра Бабчука вперше показала їхнього сина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Нікітюк.

Телеведуча опублікувала зворушливі кадри у соцмережах, на яких тримає малюка на руках і ніжно обіймає його. Саме на цих фото вперше видно обличчя хлопчика, якого Леся та Дмитро довго приховували від публіки. «Сьогодні мій день народження, але насправді – мій день народження триває кожного дня протягом цілого року. Тому сьогодні, я просто хочу подякувати долі, яка подарувала нам – тебе», – написала Нікітюк.

Леся Нікітюк вперше показала сина
Леся Нікітюк вперше показала сина
фото: Instagram/lesia_nikituk

За лічені години публікація набрала понад 250 тис. лайків лише в профілі Лесі в Instagram (на нього підписані понад 4,4 млн фолловерів). В коментарях свої привітання залишили представники українського шоу-бізнесу.

  • Найщасливіші миті. Як зворушливо! Лесюню, мила, прекрасна!Вітаю з твоїм днем, – акторка Ольга Сумська.
  • Леся, з днем народження! Насолоджуйся! Найщасливіші миті життя, – телеведучий Юрій Горбунов.
  • Це насправді найбільша радість! З днем тебе, красотка, і нехай твій мужчинка робить маму щасливою завжди, – співачка Mamarika
  • Леся, яке щастя бачити тебе такою щасливою! Нехай цей стан триває вічність! Люблю! З днем народження, космічна жінка, – телеведуча Маша Єфросиніна.

Сторіз у своєму Instagram залишив і Дмитро Бабчук. Захисник України опублікував фото Лесі з сином та попросив всіх привітати кохану з днем народження.

Відома телеведуча вперше показала сина, якого народила від морпіха ЗСУ (фото) фото 1
фото: Instagram/special_my_profession

Зазначимо, що до цього Нікітюк публікувала контент з сином, ім'я якого пара поки не оприлюднила. Втім обличчя хлопчика не показувала. Щодо Дмитра Бабчука, то йому 29 років, десять з яких він служить в війську.

Леся Нікітюк з Дмитром Бабчуком та сином біля одного з київських пологових
Леся Нікітюк з Дмитром Бабчуком та сином біля одного з київських пологових
фото: Instagram/lesia_nikituk/

Раніше «Главком» писав, що співачка Аліна Гросу заговорила про майбутні пологи.

Читайте також:

Теги: день народження діти Леся Нікітюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Відома телеведуча вперше показала сина, якого народила від морпіха ЗСУ (фото)
Відома телеведуча вперше показала сина, якого народила від морпіха ЗСУ (фото)
Помер співзасновник і басист «Limp Bizkit» Сем Ріверс
Помер співзасновник і басист «Limp Bizkit» Сем Ріверс
Хто не пускає Олю Полякову на Євробачення? Продюсер назвав «винних» і закликав переглянути правила
Хто не пускає Олю Полякову на Євробачення? Продюсер назвав «винних» і закликав переглянути правила
Оля Полякова залучила ЛГБТ-хор та штучний інтелект для нового кліпу (відео)
Оля Полякова залучила ЛГБТ-хор та штучний інтелект для нового кліпу (відео)
Хвора Белла Хадід запалила на шоу Victoria’s Secret в компанії супермоделей (відео)
Хвора Белла Хадід запалила на шоу Victoria’s Secret в компанії супермоделей (відео)
Брат загиблого на війні Максима Неліпи висунув претензії до Вікіпедії
Брат загиблого на війні Максима Неліпи висунув претензії до Вікіпедії

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua