Відома українська телеведуча народила первістка в 47 років (фото)

Шевченко та Жаві в шлюбі 5 років

Інна Шевченко живе за кордоном разом з чоловіком, французьким режисером Лораном Жаві

Телеведуча Інна Шевченко вперше стала мамою. В одному з пологових будинків Франції 47-річна зірка телебачення народила сина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Інни Шевченко.

«Мама в 47. Наше диво вирішило статися трішки раніше! 3.10.2025. Хлопчик. 3780 г. Пізніше розповім подробиці. А зараз відпочиваємо і насолоджуємося нашим щастям», – написала у своїх соцмережах Інна. Телеведуча додала до публікації фотографію, на якій тримає ручки новонародженого сина. Лайки та коментарі під постом поставили телеведучі Соломія Вітвіцька, Лідія Таран, Анна Панова та інші.

Щирі вітання! Це благословіння Господа і неймовірне щастя, кажу вже як мама з невеличким досвідом! Обіймаю вас, кайфуйте від материнства, – співачка Наталка Карпа.

Інна, вітаю вас всіх!Таке щастя, – телеведуча Марічка Падалко.

Чоловік Інни, Лоран Жаві, старший за неї на 11 років. Пара одружилася у 2020-му у французькому Провансі. Весілля відбулося в колі найближчих родичів та друзів.

Інна Шевченко – телеведуча програми "Факти" на ICTV. Вона довгий час намагалася завагітніти, пройшовши складний шлях до материнства, включаючи екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ). Раніше ведуча зізнавалася, що лікарі радили їй використати донорську яйцеклітину, але Інна відмовилася і згодом дізналася, що чекає дитину. Під час вагітності телеведуча активно вела соцмережі та показувала свою підготовку до пологів.

