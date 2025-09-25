У гравця збірної України з футболу народилася друга донька

17 вересня в сім’ї Судакова народилася донька, яку назвали Злата

Півзахисник збірної України з футболу та «Бенфіки» Георгій Судаков вдруге став батьком. Про це інформує «Главком».

17 вересня в сім’ї футболіста народилася донька, яку назвали Златою.

«Наш маленький світ народився. 17.09.2025», – йдеться у спільному дописі в Instagram Георгія та Єлизавети Судакових.

Варто зазначити, що весною 2022 року у подружжя народилася перша донька Мілана.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».