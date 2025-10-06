Головна Країна Суспільство
Військова Білозерська народила первістка

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Військова Білозерська народила первістка
Снайперка народила первістка
фото: Олена Білозерська/Facebook

46-річна українська журналістка та військова стала мамою

Українська журналістка та військова Олена Білозерська поділилася радісною новиною у соцмережах і опублікувала перше фото з пологового будинку, повідомляє «Главком».

Олена Білозерська стала мамою вперше у 46 років. Вона написала: «Хто в 46 років, під час війни, зважився на первістка – той я. Синочок Павлусь прийшов у цей світ. 3 700, 54 см. Побажайте моїй дитині – самі знаєте чого».

Олена Білозерська із новонародженим сином Павлусем у пологовому будинку
Олена Білозерська із новонародженим сином Павлусем у пологовому будинку
Фото: Олена Білозерська

Допис Білозерської швидко поширився в соцмережах, користувачі вітають родину та бажають здоров’я малюку.

Білозерська пішла на війну в 2014-му, практично в перші ж дні, звичайним стрілком разом з чоловіком – одним з командирів добробату. Зараз вона – офіцер Збройних Сил України, лейтенантка, командирка другого вогневого взводу самохідної артилерійської батареї в 503-му окремому батальйоні морської піхоти і в минулому одна з кількох на всю Україну жінок-снайперок.

Нагадаємо, що Олена Білозерська створила серію портретів українських жінок, які загинули під час війни, використовуючи гелеву ручку на папері, щоб увічнити їхні обличчя та погляди. Частину оригіналів Білозерська планує віддати за донати на автомобіль для фронту, а близьким загиблих – безкоштовно, щоб у родин залишилася пам’ять про рідних.

