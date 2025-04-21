Відомий хітмейкер заборонив Повалій виконувати свої пісні

Рибчинський розповів, що останнє спілкувався з Повалій у 2013 році

Рибчинський: Вона (Повалій, – «Главком») дійсно для України абсолютно є живим трупом

Український поет та політик Євген Рибчинський, який свого часу створив чимало хітів для співачки-зрадниці Таїсії Повалій, юридично заборонив артистці виконувати ці композиції. Про це Рибчинський розповів у коментарі для проєкту «ЖВЛ», інформує «Главком».

«Вона (Повалій, – «Главком») дійсно для України абсолютно є живим трупом. Ну а якщо так сталося, то це треба прийняти і позбутися. Ви ж сміття з хати виносите? Треба і це винести», – зазначив поет.

Рибчинський розповів, що востаннє особисто спілкувався з Повалій у 2013 році.

Зауважимо, що поет написав для Повалій такі пісні: «Чортополох», «Просто Тая», «Цей дощ надовго» та багато інших.

Раніше Євген Рибчинський розповів, що пісня «Цей дощ надовго» була написана для співачки Ірини Білик, проте виконала її Таїсія Повалій.

До слова, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким запроваджено персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років. У довідковій інформації про підсанкційну особу сказано, що Повалій мешкає у Москві.

На другому році війни Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Також відомо, що співачка Таїсія Повалій отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року, в День незалежності України. Зрадниця нібито запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.

Зокрема, у лютому 2025 року до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно співачки та колишньої народної депутатки Таїсії Повалій за фактами колабораційної діяльності, публічних закликів до агресивної війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України.