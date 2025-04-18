Олег Винник на Великдень відправив своїм фанатам «білого ангела»

Олег Винник зазначив, що в пісні «Кожен почує те, до чого готове його серце»

До світлого свята Великодня Олег Винник, який під час повномасштабного вторгнення виїхав з України, презентував своїм шанувальникам нову композицію – «Білий Ангел». Ця прем’єра стала музичним подарунком, який нагадує про силу людських вчинків і значення Божого Слова в нашому житті, пише «Главком».

Олег Винник зазначає, що «кожен почує те, до чого готове його серце», адже «без Бога – ні до порога». Композиція закликає до переосмислення, нагадуючи про духовність, яка є невід’ємною частиною Великоднього свята.

«Білий Ангел» став доступним на всіх цифрових платформах вже 18 квітня.

Олег Винник - Білий Ангел

Олег Винник також анонсував, що його нові пісні, включаючи «Білий Ангел», можна буде почути наживо під час його концертного туру Європою у грудні 2025 року. У програмі туру також прозвучать улюблені композиції фанатів, такі як «Мої люди», «Зайві слова» та «Вільна», яку виконує Таюне.

Нагадаємо, Олег Винник у грудні минулого року оголосив про концерт у Польщі. Однак через кілька днів переніс його. Так, виступ артиста планувався в Варшаві 21 грудня 2024 року. Хоча безліч прихильників артиста були приємно здивовані, також багато українців не оцінили рішення артиста та обурювалися у соціальних мережах. Оскільки Олег Винник майже не висловлювався про повномасштабну війну у 2022 році, та з лютого 2022 року перебуває за кордоном. Про повернення до України артист не робив жодних заяв.

Але 12 грудня раптово з'явилося повідомлення, що концерт переноситься. За словами команди Винника, причиною стали технічні проблеми. Згодом артист виступив в одному з клубів у Празі в День усіх закоханих, 14 лютого.

Дружина українського співака Олега Винника, співачка Таюне, після тривалої відсутності в соцмережах з’явилася на публіці, але її зовнішні зміни стали приводом для активних обговорень. Коментатори звернули увагу, що Таюне змінилася за час повномасштабного вторгнення. Відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер у коментарі «Главкому» висловив свою думку щодо змін у зовнішності співачки.