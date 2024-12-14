Офіційне «зубожіння» і провал у Кремлівському палаці. Сумний ювілей Таїсії Повалій

Таїсія Повалій тепер старанно співає про «Росію-матушку», проте жоден політичний діяч РФ її не привітав із 60-річчям

Екснародна артистка України зустріла своє 60-річчя у Кремлі, але його господар її не вітав...

Колись популярна в Україні співачка та обличчя першої п’ятірки виборчого списку Партії регіонів Таїсія Повалій відгуляла поважний ювілей у столиці держави-агресорки.

10 грудня артистка-втікачка, яка рік тому отримала російський паспорт, виступила на сцені державного Кремлівського палацу (розташований на території офіційної резиденції президента РФ – Кремля).

Ціна квитків на це дійство стартувала від 1 тис. рублів (400 грн).

Свій ювілейний концерт Повалій почала з оди Росії, виголосивши зі сцени: «Моя нова Батьківщина: моя захисниця і натхненниця. Дякую за новий виток у житті».

Російські журналісти – про концерт на честь 60-річчя Повалій скриншот: MK.RU

На сайті Кремлівського палацу в анонсі до концерту було опублікувано список зірок, які особисто були присутніми на концерті ювілярки. Йдеться переважно про артистів, творчість яких, називають шансоном: Микола Басков, Надія Кадишева, Стас Михайлов, Любов Успенська, Олександр Буйнов, Михайло Шуфутинський, Ігор Ніколаєв. Одна з шанувальниць співачки розповіла у подробицях: саме концертне дійство почалося з пісні про Росію, далі пішли пісні про «оренбурзьку пухову хустку», «циган»...

Проте співала Повалій й українською, але переважно у дуетах, цинічно засвідчуючи «дружбу народів» з російськими виконавцями. У концерті прозвучали «Ой у гаю, при Дунаю», «Цвіте терен». Сплюндровано на сцені Кремля було і легендарну «Червону Руту».

Таїсія Повалій тепер старанно співає про «Росію-матушку», проте жоден політичний діяч РФ її не привітав із 60-річчям скріншот із відео концету

За оцінкою одного з популярних російських тіктокерів, у якого майже 100 тис. підписників, ювілейний концерт Повалій у Кремлівському палаці виявився провальним: «Атмосфера тухла, зал холодний, аплодували неохоче. Не додивившись концерту, люди почали виходити із залу… Таєчку Повалій любили (у Росії – «Главком») як українську співачку, яка прилітала з Києва до Москви, записувала виступи, інтерв’ю і поверталася назад на Батьківщину», отримавши гроші. Тепер же ставлення до неї геть інше, робить висновок блогер.

Попри улесливі слова Повалій про «Росію-матушку» її не привітав жоден російський політичний діяч. Натомість про Повалій згадав невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Втім, не особисто на концерті, а повідомленням на президентському сайті.

Лукашенко привітав Таїсію Повалій скриншот: сайт президента Білорусі

Також дописом в Інтернеті співачку привітала редакція одного з рупорів російської пропаганди – сайт «Україна.ру». Допис про Повалій адміністратори Telegram-каналу опублікували між двома іншими: про те, що на Закарпатті чоловік вкрав автівку, щоб відвезти у монастир козу та про мобілізаційне питання в Україні.

Привітав Таїсію Повалій навіть представник РПЦ, яка благословляє росіян на убивтсва українців, єпископ Ливенський та Малоархангельський Нектарій. Церковник подарував на честь 60-річчя ікону Божої Матері. Відзначається, що російський єпископ зробив цей подарунок співачці через те, що вона – постійна учасниця заходів Лівенської єпархії та брала участь у релігійному антиабортному форумі «Збережемо життя».

Російський єпископ дарує Повалій ікону

Ще з подарунків на честь ювілею Повалій отримала хустку «Катюша» від російського бренду «Росіяни у моді». Адже саме цю пісню вона виконала разом з китайською оперною співачкою Ван Фан – людиною, що співала на руїнах Драмтеатру в окупованому росіянами Маріуполі.

Із російським паспортом, але без грошей?

Незважаючи на намагання імітувати успішну кар’єру у державі-агресорці, офіційні заробітки Таїсії Повалій у Росії, якщо вірити даним відкритих реєстрів РФ, дуже скромні.

24 серпня 2023 року, коли співачка одержала громадянство Росії, одразу зареєструвалася приватним підприємцем.

Виписка з російського реєстру щодо відкриття Таїсією Повалій приватного підприємця скриншот

Проте, судячи з публічних даних, це підприємство Повалій відкрила для відводу очей: вона веде діяльність лише за одним КВЕДом («Діяльність у сфері виконавських мистецтв»), співробітників не має, статутний капітал – 0 рублів, відсутні керівники та інші засновники. Зареєстровано її ФОП у Ломоносовському. Ані телефонів, ані сайту фірма імені співачки-втікачки не має.

Судячи з інформації одного з російських банків, в якому Повалій має рахунок, вона не здавала бухгалтерської звітності за відсутністю такої потреби. Також, за даними порталу «За чесний бізнес», артистка не брала участі у державних закупівлях в країні-агресорці.

У підприємства Таїсії Повалій уставний капітал – 0 рублів скриншот InProverka.ru

В одному з російських ЗМІ вийшло розлоге інтерв’ю співачки, у якому та розповіла, що, отримавши російське громадянство, придбала великий будинок у Підмосков’ї – в іпотеку за 45 млн руб. Тепер вона щомісячно віддає кругленьку суму за будівлю, в якій до цього десять років жили інші люди й залишили їй меблі.

В інтерв’ю російському виданню Prozvezd Повалій розповіла, що через купівлю будинку, в якому вона живе разом з мамою та чоловіком, їй доводиться сильно економити: «Зараз я заощаджую. Раніше, наприклад, у мене шилися вбрання постійно. Я один раз на тиждень стабільно їздила на примірку суконь. Паралельно ще отоварювалась у магазинах, де купувала різний одяг. На ціни зовсім не дивилася – брала все, що подобається. Нині інший час. На примірки я так часто вже не їжджу, а в магазинах дивлюся, скільки що коштує. Це через іпотеку, звісно».

З того ж інтерв’ю стає відомо, що попит на співачку в Росії невеликий – у цьому зізнався її продюсер: «Чи є попит? Попит є, але він такий, середнячковий. Тобто десь вона користується, десь вона не має попиту. Бо у неї, в принципі, позиція за Російську Федерацію, як ми розуміємо, але вона є артисткою з України, тут вже інший момент».

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Україна конфіскувала майно ювілярки

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким запроваджено персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років. У довідковій інформацію про підсанкційну особу сказано, що Повалій мешкає у Москві. За даними джерел «Главкома» в українському шоубізнесі до повномасштабного вторгення Повалій більшу частину часу проводила в Іспанії.

На другому році великої війни Служба безпеки зібрала доказову базу на Повалій за виправдовування агресивної війни РФ проти України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

У жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд конфіскував у дохід держави майно сім’ї Повалій:

пневматичну зброю та еластичні набої до неї;

автівку BMW;

ще одне авто BMW Х5;

сім земельних ділянок на Київщині загальною площею 9,3 га;

житловий будинок на 442,8 кв. м;

домоволодіння площею 101 кв. м;

майнові права на музику та слова до 9 творів співачки: «Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро».

У листопаді цього року президент Володимир Зеленський позбавив Таїсії Повалій та ще п’ятьох діячів культури звання «Народний артист України».

Маргарита Огнева, «Главком»