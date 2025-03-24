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До 70-річчя Ігоря Білозіра «Піккардійська Терція» записала його «Батьківське жито»

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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До 70-річчя Ігоря Білозіра «Піккардійська Терція» записала його «Батьківське жито»
До 70-річного ювілею Ігоря Білозіра в Україні проходять пам’ятні заходи
фото: Вікіпедія

24 березня співаку, композитору, художньому керівнику легендарного ансамблю «Ватра» Ігорю Білозіру виповнилося б 70 років

До 70-річчя видатного українського композитора Ігоря Білозіра відома вокальна формація «Піккардійська Терція» вирішила вшанувати пам’ять, записавши та презентувавши одну з його найвідоміших композицій – пісню «Батьківське жито». Для формації це не перший досвід роботи з творчістю Ігоря Білозіра: «Весільний марш» (у народі знаний як «Чарочка вина») вже давно займає особливе місце в репертуарі гурту, не залишаючи жодного концерту без свого звучання. До цього додалися іще дві пісні – «Квіти у росі» та «Батьківське жито».

«Пісня «Батьківське жито» знайома кожному учаснику нашого колективу з дитинства, – розповідає художній керівник вокальної формації «Піккардійська Терція» Володимир Якимець. – Свого часу вона звучала скрізь і швидко знайшла шлях до сердець мільйонів слухачів. Ігор Білозір – один із тих українських композиторів, який вплинув на те, якою є «Терція». Так само, як і Володимир Івасюк, Микола Мозговий, Богдан Весоловський та багато інших. А наш колектив завжди із шаною та вдячністю пам’ятає тих, хто формував нас, співтворив наше творче обличчя. Тож пісні цих композиторів обов’язково були, є і будуть у нашому репертуарі. Намагаємося продовжити їхнє музичне життя, попри те, що їх уже немає з нами».  

 «Батьківське жито» в «Терції» звучить максимально наближено до оригіналу.

«Ця пісня – проста та геніальна, тож ми намагалися зберегти в ній її позитивний настрій та музичне світло, яке заклали талановиті автори. Впевнений, якби не трагічна смерть Ігоря Білозіра у 2000-му році, він би ощасливив нас ще багатьма хітами – як патріотичними, так і ліричними й розважальними. Уся творчість Ігоря Білозіра – невичерпне джерело української національної культури. Не маємо права дати йому висохнути», – розповів Володимир Якимець.

Ігор Білозір народився 24 березня 1955 року у містечку Радехів на Львівщині. Зі шкільних років, навіть без знання нотної грамоти, намагався писати пісні, мав музичний колектив. Перший професійний запис його музики відбувся 1969 року на Львівському радіо в передачі «Мандрівний меридіан».

До 70-річного ювілею Ігоря Білозіра в Україні проходять пам’ятні заходи, серед яких концерти, присвячені його творчості. «Піккардійська Терція» долучилася до двох концертних програм у Львові, які відбудуться у Національному театрі ім. М. Заньковецької вже 25 березня.

Нагадаємо, 24 березня співаку, композитору, художньому керівнику легендарного ансамблю «Ватра» Ігорю Білозіру виповнилося б 70 років. На честь ювілею легендарного композитора у Львові – місті, де Білозір жив і творив, відбудеться серія заходів та концертів, хокрема у Львівській Національній опері та у театрі ім. Марії Заньковецької.

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Теги: Ігор Білозір пісня

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Культура

До 70-річчя Ігоря Білозіра «Піккардійська Терція» записала його «Батьківське жито»
До 70-річчя Ігоря Білозіра «Піккардійська Терція» записала його «Батьківське жито»
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