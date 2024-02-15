Таїсія Повалій, яка зреклась українського громадянства, отримала підозру

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ співачка виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль

На другому році війни Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Напередодні повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль.

Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла путіна та закликала до захоплення всієї території України.

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Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

Крім того у вересні 2023 року Повалій на запрошення терориста Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську.

Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-агресора.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).

Оскільки зловмисниця перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій отримала російське громадянство 24 серпня, в День незалежності України. Зрадниця нібито запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.

Нагадаємо, Повалій залишилася жити в Росії і активно підтримувати злочинний режим Кремля. Вона продовжує виступати на концертах, де цинічно виконує пісні українською мовою. Крім того, вона розважала росіян на заходах, приурочених дню святкування окупації українських територій.

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Нагадаємо, що уроженка України Таїсія Повалій взяла участь у пропагандистському концерті «Пісні руського міра», який днями відбувся у Кремлі. Там зрадниця України разом з Кубанським козачим хором заспівала українською народну пісню «Ти ж мене підманула».

Раніше зрадниця виступила на концертах в Уфі та Кемерово, де виконала російські патріотичні пісні. Після цього зрадниця поспілкувалася з журналістами і заявила, що «у Росії велике майбутнє», а також підтримала дії окупантів, які вбивають українців на війні.

Також Повалій заявила, що тепер її країна – Башкортостан. Таке зізнання артистка зробила на пропагандистському концерті в Уфі.