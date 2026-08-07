«Суспільне» відповіло на лист Полякової про зміну правил Нацвідбору на Євробачення

Полякова може взяти участь у Нацвідборі на Євробачення «в іншій ролі»

«Суспільне Мовлення» публічно відповіло на лист співачки Ольги Полякової. Вона закликала організаторів Нацвідбору на Євробачення змінити правила відбору для артистів, які відвідували РФ після 2014 року. Про це пише «Главком» із посиланням на відповідь «Суспільного».

Так, «Суспільне» не підтримало заклик Олі Полякової змінити правила Нацвідбору. У компанії наголосили на тому, що виконавці, які були пов’язані з російським шоубізнесом та відвідували країну-агресорку після початку війни у 2014 році, не можуть представляти Україну.

«Єднання українців та підтримка талановитих виконавців лежать в основі Національного відбору. Саме на це спрямовані Правила. Війна триває з 2014 року. Представляти Україну на Євробаченні мають виконавці, які не пов’язані з російським шоубізнесом і не вели концертну / публічну діяльність в російській федерації, коли частина нашої країни вже була окупована, відбувалися страшні трагедії, а українські військові захищали державу ціною власного життя», – йдеться у повідомленні.

Водночас «Суспільне» враховує те, що погляди та позиція артистів могли змінитися за 12 років війни. Тож охочим пропонують інші посади чи ролі на Нацвідборі. Однак представляти країну на міжнародному конкурсі учасникам, які відвідували Росію, а також Білорусь після 2022 року, заборонено.

«Ми розуміємо, що протягом 12 років у людей могло змінюватися усвідомлення початку російсько-української війни. Тому фахівці креативної індустрії, які не відповідають критеріям Національного відбору, можуть долучатися до роботи над зазначеним проєктом в інших ролях, що не стосуються безпосередньо представлення України та, відповідно, не ставлять під загрозу участь країни в конкурсі», – відповіли у компанії.

Правила про недопущення до Нацвідбору на Євробачення артистів, які виступали в РФ, Криму та на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року, були прийняті «Суспільним» у 2019 році.

Причиною появи правил став конфлікт зі співачкою Maruv, яка перемогла у Національному відборі. Співпраця артистки з Росією обурила українську спільноту. Врешті зірка так і не представила Україну на Євробаченні. Згодом правила були доповнені забороною участі у Нацвідборі для виконавців, які виступали у Білорусі після 24 лютого 2022 року.

Як писав «Главком», українська співачка Ольга Полякова, якій відмовили в участі у Національному відборі на Євробачення 2026 через виступи в РФ після 2014 року, звернулася до організаторів із закликом змінити правила Національного відбору на Євробачення.

Зазначимо, у 2025 році виконавиця Оля Полякова подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Однак зірка отримала відмову в участі. Тоді ж вона офіційно звернулася до «Суспільного Мовлення» з листом про необхідність оновити окремі правила відбору.

На лист Олі Полякової «Суспільне Мовлення» відповіло, що вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території Росії, у тимчасово окупованому Криму або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року, а також на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року.