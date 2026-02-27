Головна Скотч Шоу-біз
Астаф'єва підігріла мережу своєю мрією начитати Всеукраїнський радіодиктант

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українці готові навіть проголосувати, що Астаф'єва долучилася до радіодиктанту цього року
фото з відкритих джерел

Користувачі в соцмережі Threads закликали «Суспільне» взяти Астаф'єву начитувати радіодиктант

Українська співачка Даша Астаф’єва заявила що вона хоче в цьому році начитувати Всеукраїнський радіодиктант. Українці в коментарях під дописом Астаф’євої підтримали бажання співачки та поділилися своїми думками про цю ініціативу. Про це пише «Главком» із посиланням допис співачки у Threads.

«В мене зʼявилася нова міні-мрія… Хочу цього року начитувати всеукраїнський радіодиктан», – заявила Даша Астаф’єва у своєму профілі в соцмережі Threads.

фото: скриншот Threads

На цю заяву українці відреагували різноманітними коментарями. Дехто з користувачів навіть запитав, де можна проголосувати за те, щоб Даша Астаф’єва начитувала радіодиктант цього року. Також були й ті користувачі, які згадали у коментарях «Суспільне» , наголосивши, що обрати Астаф’єву, буде найкращим рішенням за останні роки.

фото: скриншот Threads
  • «Суспільне Новини передайте там колегам, будь ласка - має бути класно. Не гірше ніж в деякі роки, і особливо минулого, так точно».
  • «Схоже, нова міні-мрія, сьогодні зʼявилася і в половини країни».
  • «Прокинеться вся країна!»
    «Де голосувати? Ми за».
  • «Ти просто начитай, ми його всеукраїнським зробимо самі».

Були й коментарі, де шанувальники пояснили, що диктант з Дашою Астаф'євою буде певною насолодою для них. Відповідні коментарі були написані від шанувальників, які знають її не лише, як співачку, але як секс-символ українського шоубізу.

фото: скриншот Threads
  • «Листочки будуть не в сльозах».
  • «Божечки, уявіть, що фразу «Дістаємо подвійні листочки»може сказати Даша Астаф'єва».

Нагадаємо, що переможниця радіодиктанту національної єдності 2024 року Христина Гоянюк зі Львова розкритикувала цьогорічне читання диктанту народною артисткою Наталею Сумською. ід час радіодиктанту національної єдності 2025 року Наталя Сумська спочатку швидко начитувала текст, а потім переплутала речення, поєднавши початок одного з кінцем попереднього. Гоянюк різко розкритикувала це.

