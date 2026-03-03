Головна Скотч Шоу-біз
Ані Лорак підтримала Іво Бобула

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Іво Бобул заявляв, що Ані Лорак витіснили з українського шоубізу через конкуренцію
Після того, як народний артист Іво Бобул виправдав втечу своєї землячки Ані Лорак до Росії тим, що їй не давали працювати в Україні, сама артистка, яку звинувачують у зраді Батьківщини, теж взялася поширювати цю версію

Співачка Ані Лорак, яка живе та виступає в РФ, підтримала припущення народного артиста України Іво Бобула про те, що вона поїхала до Росії через тиск в Україні. Ані Лорак заявила, що РФ була для неї можливістю розвивати свою кар'єру далі. Про це пише «Главком» із посиланням інтерв’ю співачки.

За словами Ані Лорак, свого часу вона здобувала популярність у РФ та водночас продовжувала працювати в Україні. Тоді її змусили зробити вибір, або залишатися в Україні, або продовжувати кар’єру в РФ, що вона й обрала. «Я завоювала все, що можливо в цій країні. Треба рухатися далі, розвиватися. І тоді тобі просто кажуть: або ти повинен залишитися, або ми тебе перекриваємо», – розповіла Лорак.

Ані Лорак також стверджує, що її популярність у РФ та успіх в Україні нібито викликали заздрість у її колег. Це сталося, коли вона почала виступати в Росії після її участі в Євробаченні у 2008 році.

«Це все збіглося після Євробачення. У 2008-2010 роках був пік моїх гастролей в Росії. Я стала народною артисткою України. Ця нагорода і той успіх, який обрушився на мене, звичайно викликав неприємні почуття у людей... І нехай історія розсудить, потім воно все спливе одного разу і ми дізнаємося всю правду», – зазначила співачка.

До слова, Ані Лорак звинуватила в усуненні її з українського шоубізу співачку Тіну Кароль. Зокрема, Лорак підтвердила чутки, що нібито Тіна Кароль сприяла тому, що вона не повернулася на українську сцену. «Ця його думка, напевно, не безпідставна, тому що про це говорять всі. Коли я цю лавину на собі відчула, до кого мені піти розбиратися? Я це відчувала на собі... Коли включаються проти тебе на рівні країни, що я повинна зробити», – сказала Ані Лорак.

Напередодні співак Іво Бобул заявляв, що співачкам Таїсії Повалій та Ані Лорак поставили умови, за яких вони не змогли розвивати свою кар’єру в Україні. На думку Іво Бобула, співачка Ані Лорак складала комусь конкуренцію в Україні та через поставлені їй умови, вона була вимушена піти з українського шоубізу.  

