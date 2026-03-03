Гурт зі США поїхав у тур Росією та показався на Красній площі: реакція українців

Росіяни подякували американському гурту за візит до РФ, заявивши, що в них зараз складний період

Американський метал-гурт As I Lay Dying вирушив у тур Росією. Музиканти похизувалися візитом у Москві та опублікували фото з Красної площі. Українці відреагували в коментарях під дописом на тур та прогулянку американців по вулицях країни-агресорки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис гурту.

На фото, яке опублікував гурт метал-гурт As I Lay Dying, уся його команда позує на тлі Собору Василія Блаженного, який розташований на Красній площі у РФ.

Американський метал-гурт As I Lay Dying вирушив у тур Росією фото: скришот Іnstagram/asilaydying

«Хотіли залишитися довше, але ми в Москві, щоб встигнути на наш рейс на перший концерт туру завтра!» – так гурт підписав своє фото під час візиту Москви. Також у сторис гурт ділиться кадрами з-за лаштунків, де відмічає місцерозташування у сторис: «Краснодар».

Американський метал-гурт As I Lay Dying показався у Краснодарі фото: скришот Іnstagram/asilaydying

Реакція українців на тур американського гурту в РФ

У коментарях українці не змовчали та залишили низку коментарів під дописом гурту з фото в РФ. Вони нагадали американцям про криваву війну Росії, яку вона продовжує вести в Україні.

«Клоуни. Ідіть поговоріть із родинами загиблих в Україні. Звичайно, ви занадто боягузливі для цього».

«Трохи сумно це бачити, чесно кажучи».

«Мабуть, ви знову потрапили в якийсь чорний список. Дивно, що ви так любите робити найгірші речі. На турне у вас теж є нацистські логотипи? Соромно зараз грати в Росії».

«Підтримуєте країну-терориста. Сором вам».

Гурт зі США влаштував тур по Росії фото: скриншот instagram/asilaydying

Водночас росіяни раділи, що іноземний гурт приїхав до них. За словами росіян, для них це дуже важливо, адже в них наразі нібито складний період. Тож вони чекають на візит As I Lay Dying знову.

«Нам дуже важливо, що ви є, дуже дякуємо».

«Дякую, що були чесними в цей складний період. Привіт із Москви».

До слова, у березні американський гурт виступить в Краснодарі, Ростові-на-Дону, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Уфі, Челябінську, Новосибірську, Іркутську та Владивостоці.

Нагадаємо, співачка Ані Лорак, яка живе та виступає в РФ, підтримала припущення народного артиста України Іво Бобула про те, що вона поїхала до Росії через тиск в Україні. Ані Лорак заявила, що РФ була для неї можливістю розвивати свою кар'єру далі