Відомий російський актор потрапив до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Регулятор зафіксував низку порушень з боку Агапова
фото: РИА

Артист неодноразово публічно підтримував агресивну політику Кремля

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 4 грудня внесла російського актора Івана Агапова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Агапов здійснював системну пропагандистську діяльність та неодноразово незаконно відвідував тимчасово окуповані українські території. За офіційними даними моніторингу, артист неодноразово публічно підтримував агресивну політику Кремля. У 2019 році він незаконно перебував у тимчасово окупованому Росією Криму, де брав участь у зйомках пропагандистського фільму.

Іван Агапов народився 29 травня 1965 року в Москві (СРСР). Закінчив ГІТІС, режисерський факультет. З 1989 року працює в театрі «Ленком», професор, мистецький керівник курсу Московського інституту сучасного мистецтва. Заслужений артист РФ (1999), народний артист РФ (2013).

У травні 2025 року російський актор незаконно відвідав тимчасово окуповані міста Донецьк, Луганськ та Краснодон (нині Сорокине). 11 травня він взяв участь у концерті до «дня перемоги та 11-річчя ДНР» у Донецьку разом із «державним кремлівським оркестром». Під час перебування на окупованій території Агапов заявив про солідарність із жителями Донбасу та назвав їх «родичами, які живуть в одній країні».

Наступного дня, 12 травня, Агапов виступав у тимчасово окупованому Луганську на святковому концерті до «дня ЛНР». Перебуваючи там, він заявив, що «міста в ЛНР відроджуються, є люди, які готові їх покращувати», та привітав мешканців окупованих територій із «11-річчям заснування ЛНР», наголосивши: «Ви – частина нашої країни, а ми –  частина вашої землі».

Крім того, аналіз матеріалів виявив численні антиукраїнські висловлювання актора, спрямовані на легітимізацію агресії та окупації українських територій, розпалювання ненависті й ворожнечі проти українського народу. Такі дії мають ознаки пропаганди війни та публічної підтримки держави-агресора.

Раніше Національна рада внесла радянського та російського актора Юрія Чернова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Підставою стала активна публічна антиукраїнська діяльність актора та висловлювання.

До слова, російський письменник, поет та пропагандист Олександр Пелевін поповнив перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Рішення ухвалила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Теги: росія нацбезпека

