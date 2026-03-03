Зірка фільму «Зловісні мерці» Брюс Кемпбелл захворів на рак

Голлівудський актор актор повідомив, що новина про рак стала для нього шоком

67-річний американський актор Брюс Кемпбелл, який найбільш відомий за своїми ролями у фільмі «Зловісні мерці», розповів, що йому діагностували рак. За словами актора, у нього виявили тип раку, який можна лікувати, однак він є невиліковним. Цією новиною актор поділився на совїй сторінці в Іnstagram, передає «Главком».

Актор зізнався, новина про те, що він хворий на рак була для нього шоком, як і для його шанувальників, тому він перепросив у них за це. «Останнім часом, коли в когось виникають проблеми зі здоров’ям, це називають «можливістю», тож назвімо це так – у мене якраз одна з таких. Також це називається видом раку, який «піддається лікуванню», але не є «виліковним». Перепрошую, якщо це шокує – для мене це теж було шоком», – написав актор.

67-річний американський актор Брюс Кемпбелл захворів на рак фото: кадр із фільму

Актор прийняв рішення зупинити свою акторську діяльність та почати лікування. У червні Брюс Кемпбелл мав показати свій фільм «Ерні та Емма», тож він планує повернутися до роботи після лікування і восени вирушити в тур.

Зірка фільму «Зловісні мерці« Брюс Кемпбелл повідомив, що про невиліковну хворобу фото: кадр з фільму

«У професійній сфері дещо доведеться змінити – публічні появи та робота загалом мають відійти на другий план через лікування. Мій план – максимально відновитися протягом літа, щоб восени вирушити в тур із моїм новим фільмом. Цього літа є кілька заходів, які мені доведеться скасувати. Мені справді шкода. Лікування та професійні зобов’язання не завжди можуть поєднуватися», – додав Брюс Кемпбелл.

