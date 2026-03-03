Головна Скотч Шоу-біз
Зірка фільму «Зловісні мерці» Брюс Кемпбелл захворів на рак

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Актор Брюс Кемпбелл прийняв рішення лікуватися від раку, аби згодом повернутися до роботи
Голлівудський актор актор повідомив, що новина про рак стала для нього шоком

67-річний американський актор Брюс Кемпбелл, який найбільш відомий за своїми ролями у фільмі «Зловісні мерці», розповів, що йому діагностували рак. За словами актора, у нього виявили тип раку, який можна лікувати, однак він є невиліковним. Цією новиною актор поділився на совїй сторінці в Іnstagram, передає «Главком».

Актор зізнався, новина про те, що він хворий на рак була для нього шоком, як і для його шанувальників, тому він перепросив у них за це. «Останнім часом, коли в когось виникають проблеми зі здоров’ям, це називають «можливістю», тож назвімо це так – у мене якраз одна з таких. Також це називається видом раку, який «піддається лікуванню», але не є «виліковним». Перепрошую, якщо це шокує – для мене це теж було шоком», – написав актор.

67-річний американський актор Брюс Кемпбелл захворів на рак
67-річний американський актор Брюс Кемпбелл захворів на рак
Актор прийняв рішення зупинити свою акторську діяльність та почати лікування. У червні Брюс Кемпбелл мав показати свій фільм «Ерні та Емма», тож він планує повернутися до роботи після лікування і восени вирушити в тур.

Зірка фільму «Зловісні мерці« Брюс Кемпбелл повідомив, що про невиліковну хворобу
Зірка фільму «Зловісні мерці« Брюс Кемпбелл повідомив, що про невиліковну хворобу
«У професійній сфері дещо доведеться змінити – публічні появи та робота загалом мають відійти на другий план через лікування. Мій план – максимально відновитися протягом літа, щоб восени вирушити в тур із моїм новим фільмом. Цього літа є кілька заходів, які мені доведеться скасувати. Мені справді шкода. Лікування та професійні зобов’язання не завжди можуть поєднуватися», – додав Брюс Кемпбелл.

Нагадаємо, торік колишній президент США Джо Байден розпочав новий етап лікування агресивної форми раку, яку йому діагностували в травні. Згодом Джо Байден завершив перший етап курсу променевої терапії, який він проходив у рамках лікування агресивної форми раку простати. Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку простати, що є важливим етапом у його лікуванні, хоча це не означає завершення всього процесу. Він «подзвонив у дзвоник» після завершення кількатижневого курсу лікування в клініці Penn Medicine Radiation Oncology у Філадельфії

