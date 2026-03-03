Суперзірки легендарної «Смерічки» через 50 років. Фото з-за куліс Львівської опери

Народні артисти Василь Зінкевич та Павло Дворський зустрілися на концерті у Львові

Легендарні українські співаки, народні артисти Василь Зінкевич та Павло Дворський, які обидвоє розпочинали свою кар'єру у 1970-ті у вокально-інструментальному ансамблі «Смерічка», зустрілися у гримерці Львівської опери. Співаки показалися на спільному фото. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Павла Дворського.

2 березня у Львівській опері 80-річний Василь Зінкевич та 73-річний Павло Дворський виступили на концерті «Червона Рута» до дня народження Володимира Івасюка. Артисти поділилися спільною світлиною з гримерки.

«Ця світлина з гримерки Львівської опери зафіксувала мить нашої зустрічі з Василем Зінкевичем. ​Ми ніби знову поринули в часи «Смерічки». Згадували творчість, гастрольні будні та ті кумедні випадки, які досі викликають у нас таку щиру посмішку», – написав Павло Дворський.

Композитор також подякував Василю Зінкевичу за те, що він свого часу виконував його пісні, які стали легендарними завдяки йому виконанню. «Радий, що у свій час він заспівав мою «Музику весни» та «Срібні очі». Василь неймовірно їх відчув і виконав, вклавши в них свою неповторну душу. ​Дякую, Майстре, за цю розмову та за нашу багаторічну творчу дружбу!» – додав співак.

Василь Зінкевич він був фронтменом ансамблю «Смерічка» колаж: glavcom.ua

Життя Василя Зінкевича та Павла Дворського було об’єднане спільними захопленнями та роботою в ансамблі «Смерічка». Першим свій шлях у «Смерічці» почав Василь Зінкевич, де він був фронтменом з 1968 по 1973 рік. Тоді молодому артисту було лише близько 21-22 років.

У 1976 році Павло Дворський долучився до ансамблю «Смерічка» колаж: glavcom.ua

Павло Дворський прийшов у «Смерічку» в 1976, коли йому було 23 роки. Свого часу обидва артисти працювали з Назарієм Яремчуком, який з 1969 року також почав співати у «Смерічці».

Як розповідав «Главком», торік народний артист, Герой України, колишній фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь», народний артист та суперзірка вітчизняної естради Василь Зінкевич відзначив ювілей. Легендарному співаку виповнилося 80 років.

Також повідомлялося, як «Главкому» вдалося поспілкуватися з Василем Зінкевичем кілька разів. Маестро завжди доброзичливо відгукувався, спілкувався, ділився переживаннями, творчими планами, проте на прохання про велике інтерв’ю, яке очікує, без перебільшення вся країна, завжди ввічливо відмовлявся. Говорив: «Ще не час».

До слова, у 1966 році молодий композитор Левко Дутковський, прагнучи зруйнувати шаблони радянської естради, створив при Вижницькому районному Будинку культури музичний ансамбль нового типу. Він назвав його «Смерічка» – на честь вічнозеленої ялинки, символу Карпатської молодості та краси. Колектив мав незвичне для того часу звучання: три електрогітари (соло, ритм, бас), ударна установка та електроорган. Ансамбль почав виконувати музику в стилі біґ-біт – це був сміливий мікс народної мелодики з елементами попу, року, гуцульського й буковинського фольклору. Василь Зінкевич став першим солістом-чоловіком у жіночому колективі ВІА «Смерічка».