Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Суперзірки легендарної «Смерічки» через 50 років. Фото з-за куліс Львівської опери

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Павло Дворський поділився спільною світлиною з Василем Зінкевичем
фото: Павло Дворський/Facebook

Народні артисти Василь Зінкевич та Павло Дворський зустрілися на концерті у Львові

Легендарні українські співаки, народні артисти Василь Зінкевич та Павло Дворський, які обидвоє розпочинали свою кар'єру у 1970-ті у вокально-інструментальному ансамблі «Смерічка», зустрілися у гримерці Львівської опери. Співаки показалися на спільному фото. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Павла Дворського.

2 березня у Львівській опері 80-річний Василь Зінкевич та 73-річний Павло Дворський виступили на концерті «Червона Рута» до дня народження Володимира Івасюка. Артисти поділилися спільною світлиною з гримерки.

«Ця світлина з гримерки Львівської опери зафіксувала мить нашої зустрічі з Василем Зінкевичем. ​Ми ніби знову поринули в часи «Смерічки». Згадували творчість, гастрольні будні та ті кумедні випадки, які досі викликають у нас таку щиру посмішку», – написав Павло Дворський.

Композитор також подякував Василю Зінкевичу за те, що він свого часу виконував його пісні, які стали легендарними завдяки йому виконанню. «Радий, що у свій час він заспівав мою «Музику весни» та «Срібні очі». Василь неймовірно їх відчув і виконав, вклавши в них свою неповторну душу. ​Дякую, Майстре, за цю розмову та за нашу багаторічну творчу дружбу!» – додав співак.

Василь Зінкевич він був фронтменом ансамблю «Смерічка»
Василь Зінкевич він був фронтменом ансамблю «Смерічка»
колаж: glavcom.ua

Життя Василя Зінкевича та Павла Дворського було об’єднане спільними захопленнями та роботою в ансамблі «Смерічка». Першим свій шлях у «Смерічці» почав Василь Зінкевич, де він був фронтменом з 1968 по 1973 рік. Тоді молодому артисту було лише близько 21-22 років.

У 1976 році Павло Дворський долучився до ансамблю «Смерічка»
У 1976 році Павло Дворський долучився до ансамблю «Смерічка»
колаж: glavcom.ua

Павло Дворський прийшов у «Смерічку» в 1976, коли йому було 23 роки. Свого часу обидва артисти працювали з  Назарієм Яремчуком, який з 1969 року також почав співати у «Смерічці».

Як розповідав «Главком», торік народний артист, Герой України, колишній фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь», народний артист та суперзірка вітчизняної естради Василь Зінкевич відзначив ювілей. Легендарному співаку виповнилося 80 років.

Також повідомлялося, як «Главкому» вдалося поспілкуватися з Василем Зінкевичем кілька разів. Маестро завжди доброзичливо відгукувався, спілкувався, ділився переживаннями, творчими планами, проте на прохання про велике інтерв’ю, яке очікує, без перебільшення вся країна, завжди ввічливо відмовлявся. Говорив: «Ще не час».

До слова, у 1966 році молодий композитор Левко Дутковський, прагнучи зруйнувати шаблони радянської естради, створив при Вижницькому районному Будинку культури музичний ансамбль нового типу. Він назвав його «Смерічка» – на честь вічнозеленої ялинки, символу Карпатської молодості та краси. Колектив мав незвичне для того часу звучання: три електрогітари (соло, ритм, бас), ударна установка та електроорган. Ансамбль почав виконувати музику в стилі біґ-біт – це був сміливий мікс народної мелодики з елементами попу, року, гуцульського й буковинського фольклору. Василь Зінкевич став першим солістом-чоловіком у жіночому колективі ВІА «Смерічка». 

Читайте також:

Теги: музика Львів співак народний артист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артистка Лілія Сандулеса перебувала у шлюбі зі співаком Іво Бобулом
Лілія Сандулеса зізналася, чому зробила аборт у шлюбі з Іво Бобулом
9 лютого, 18:24
Внаслідок побиття у дитини виявили переломи та тілесні ушкодження
Львів’янка побила до смерті свого тримісячного сина: суд виніс їй вирок
12 лютого, 17:20
Слідчі розпочали кримінальне провадження
У Львові збільшилась кількість постраждалих внаслідок теракту
22 лютого, 08:48
Ймовірна виконавиця теракту у Львові
Затримано ймовірну виконавицю теракту у Львові – Клименко
22 лютого, 10:56
Іво Бобул та Лілія Сандулеса прожили в шлюбі 10 років
Лілія Сандулеса після скандального інтерв’ю Іво Бобула озвучила все, що накипіло
7 лютого, 16:20
Водій у Львові проявив неповагу під час хвилини мовчання і поніс відповідальність
Поліція Львова притягнула водія до відповідальності за поведінку під час хвилини мовчання
19 лютого, 15:45
Підозрюваній у вибуху у Львові загрожує довічне
Суд узяв під варту підозрювану у теракті в центрі Львова
23 лютого, 16:44
На місці працюють рятувальні служби, з’ясовують усі обставини
У Львові стався вибух газу в житловому будинку: є постраждалі
25 лютого, 19:22
День української музики нардепи пропонують відзначати у третю суботу вересня, дата пов'язана з фестивалем «Червона Рута»
Парламент пропонує запровадити День української музики
Сьогодні, 16:02

Шоу-біз

Суперзірки легендарної «Смерічки» через 50 років. Фото з-за куліс Львівської опери
Суперзірки легендарної «Смерічки» через 50 років. Фото з-за куліс Львівської опери
Гурт зі США поїхав у тур Росією та показався на Красній площі: реакція українців
Гурт зі США поїхав у тур Росією та показався на Красній площі: реакція українців
Ані Лорак підтримала Іво Бобула
Ані Лорак підтримала Іво Бобула
Національний феномен. Кого Фінляндія обрала представником на Євробаченні у Відні
Національний феномен. Кого Фінляндія обрала представником на Євробаченні у Відні
Пісня шістьма мовами. Стала відома заявка Литви на Євробаченні
Пісня шістьма мовами. Стала відома заявка Литви на Євробаченні
«Накупила води і їжі». Санта Дімопулос зізналася, чи збирає валізи з ОАЄ
«Накупила води і їжі». Санта Дімопулос зізналася, чи збирає валізи з ОАЄ

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua