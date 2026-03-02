Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Національний феномен. Кого Фінляндія обрала представником на Євробаченні у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Фінляндія наразі є одним з головних претендентів на перемогу в головному музичному конкурсі Європи
фото: Yle

Пісня-переможець фінського відбору сходу отримала велику популярність

Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin («Вогнемет») представлятьть Фінляндію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком»

UMK 2026

Фінляндія традиційно має один з найкращих музичних відборів, який носить назву Uuden Musiikin Kilpailu (Конкурс нової музики). З року в рік він демонструє високий клас як підбором якісного музичного матеріалу, так і грамотним промоушеном. До прикладу, пісні фіналістів виходять одна за одною, і набирають від 300-500 тисяч переглядів зі знятими музичними відео. До того ж, два роки тому UMK навіть мав трансляцію з українським перекладачем, а точніше перекладачкою Галиною Сергеєвою. 

До старту відбору було зрозуміло, що за перемогу боротимуться дві заявки: Linda Lampenius & Pete Parkkonen з Liekinheitin та Antti Paalanen з Takatukka. Причому перші перевершили усі можливі національні рекорди: спершу набрали найбільшу кількість переглядів кліпу, перевершивши самого Käärijä з Cha Cha Cha. А безпосередньо у фіналі вони набрали найбільшу кількість балів від глядачів в історії – 492, чим обійшли Blind Channel з їхнім Dark Side у 2021 році. Ба більше, зараз дует йде головним фаворитом на перемогу на Євробаченні, тому вибір Фінляндії може принести їм успіх в Австрії. 

Другу позицію очікувано посів Antti Paalanen, а ось третім стали Komiat з Lululai, які відкривали вечір. 

П'ятірка найкращих відбору виглядає так:

  1. Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin 570 балів
  2. Antti Paalanen – Takatukka 210 балів
  3. Komiat – Lululai 116 балів
  4. Chachi – Cherry Cake 99 балів
  5. Sinikka Monte – Ready To Leave 97 балів

Виступ представників Фінляндії на Євробаченні-2026: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)

Linda Lampenius та Pete Parkkonen – це дует із Фінляндії, який поєднує академічну віртуозність і сучасну поп-рок енергію. 56-річна Лампеніус, відома також під міжнародним сценічним ім’ям Linda Brava, почала грати на скрипці в ранньому дитинстві. Уже у вісім років вона приєдналася до оркестру Helsinki Junior Strings і в підлітковому віці гастролювала Північною Америкою, Європою та Азією. Її сольний класичний альбом, випущений лейблом EMI Classics, зробив її однією з найуспішніших класичних артисток Фінляндії за обсягами продажів. Упродовж кар’єри вона працювала в різних жанрах – від академічної музики до попу й кросоверу, здобувши репутацію артистки, яка легко руйнує стильові межі.

36-річний Пете Еемелі Паркконен здобув загальнонаціональну популярність після участі у шоу Idols Finland у 2008 році, де посів третє місце. Невдовзі він випустив дебютний альбом The First Album, який очолив фінський чарт альбомів. Відтоді артист записав кілька студійних альбомів і синглів фінською мовою, активно гастролював клубами та фестивалями країни, а у 2014 році став переможцем Dancing with the Stars Finland.

На Євробаченні-2026 дует робить ставку на поєднання потужного вокалу Паркконена та емоційної скрипки Лампеніус. Їхня конкурсна композиція Liekinheitin («Вогнемет») – це драматичний поп-кросовер із симфонічними елементами, в якому класичні інструментальні партії поступово переходять у сучасний ритмічний драйв.

Нагадаємо, що заявка Литви на Євробаченні-2026 буде виконана шістьма мовами. Lion Ceccah з піснею Sólo quiero más («Я лише хочу більшого») виборов право представляти свою країну Литву у Відні.

До слова, визначився представник Австрії на домашньому Євробаченні. 19-річний співак Cosmó підкорив публіку своїм танцювальним треком Tanzschein. 

Теги: Євробачення Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На минулому домашньому Євробаченні у Відні Австрія отримала нуль балів
Визначився представник Австрії на домашньому Євробаченні
21 лютого, 16:58
Бельгія славиться своїми напруженими та драматичними заявками
Темна і гротексна. Бельгія представила свою пісню на Євробаченні
19 лютого, 13:05
Греція є однією з країн, які стабільно показують високі результати на Євробаченні
Новий Käärijä? Греція зробила вибір пісні для Євробачення
16 лютого, 18:59
Данію представить член професійного журі на Євробаченні-2024
Шокував фаворитку. Визначився учасник Євробачення від Данії
14 лютого, 23:59
Латвія перервала серію з шести поспіль непроходів і планує продовжити виходити до фіналу Євробачення
Supernova 2026: кого обере Латвія на Євробачення у Відні?
14 лютого, 22:49
В естонському національному відборі вперше візьме участь українська співачка
Українка проти зірок Євробачення: хто представить Естонію на Євробаченні?
14 лютого, 19:31
Eva Marija у фіналі люксембурзького відбору на Євробачення 2026 стала найкращою і в голосуванні журі, і в голосуванні глядачів
Представниця Люксембургу на Євробаченні отримала звинувачення у плагіаті: деталі скандалу
11 лютого, 20:47
Вікторія Лелека – українська співачка, аранжувальниця й кінокомпозиторка, яка представлятиме Україну на «Євробаченні 2026» з піснею «Ridnym»
«Люди, ви здуріли». Відома мовознавиця відреагувала на хейт представниці України на «Євробаченні»
9 лютого, 13:42
Лесі Нікітюк зробили ефектну зачіску
Ведучій нацвідбору Євробачення Лесі Нікітюк довелося піти перед фіналом на відчайдушний крок
7 лютого, 19:36

Шоу-біз

Національний феномен. Кого Фінляндія обрала представником на Євробаченні у Відні
Національний феномен. Кого Фінляндія обрала представником на Євробаченні у Відні
Пісня шістьма мовами. Стала відома заявка Литви на Євробаченні
Пісня шістьма мовами. Стала відома заявка Литви на Євробаченні
«Накупила води і їжі». Санта Дімопулос зізналася, чи збирає валізи з ОАЄ
«Накупила води і їжі». Санта Дімопулос зізналася, чи збирає валізи з ОАЄ
MamaRika застрягла із сином в Дубаї, де поскаржилася на відсутність ППО й укриттів
MamaRika застрягла із сином в Дубаї, де поскаржилася на відсутність ППО й укриттів
У Джима Керрі є двійник? Мережа вибухнула обговореннями про нову зовнішність актора (фото)
У Джима Керрі є двійник? Мережа вибухнула обговореннями про нову зовнішність актора (фото)
Ірину Білик пограбували в Європі
Ірину Білик пограбували в Європі

Новини

ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Сьогодні, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua