Національний феномен. Кого Фінляндія обрала представником на Євробаченні у Відні

Пісня-переможець фінського відбору сходу отримала велику популярність

Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin («Вогнемет») представлятьть Фінляндію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

UMK 2026

Фінляндія традиційно має один з найкращих музичних відборів, який носить назву Uuden Musiikin Kilpailu (Конкурс нової музики). З року в рік він демонструє високий клас як підбором якісного музичного матеріалу, так і грамотним промоушеном. До прикладу, пісні фіналістів виходять одна за одною, і набирають від 300-500 тисяч переглядів зі знятими музичними відео. До того ж, два роки тому UMK навіть мав трансляцію з українським перекладачем, а точніше перекладачкою Галиною Сергеєвою.

До старту відбору було зрозуміло, що за перемогу боротимуться дві заявки: Linda Lampenius & Pete Parkkonen з Liekinheitin та Antti Paalanen з Takatukka. Причому перші перевершили усі можливі національні рекорди: спершу набрали найбільшу кількість переглядів кліпу, перевершивши самого Käärijä з Cha Cha Cha. А безпосередньо у фіналі вони набрали найбільшу кількість балів від глядачів в історії – 492, чим обійшли Blind Channel з їхнім Dark Side у 2021 році. Ба більше, зараз дует йде головним фаворитом на перемогу на Євробаченні, тому вибір Фінляндії може принести їм успіх в Австрії.

Другу позицію очікувано посів Antti Paalanen, а ось третім стали Komiat з Lululai, які відкривали вечір.

П'ятірка найкращих відбору виглядає так:

Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin 570 балів Antti Paalanen – Takatukka 210 балів Komiat – Lululai 116 балів Chachi – Cherry Cake 99 балів Sinikka Monte – Ready To Leave 97 балів

Виступ представників Фінляндії на Євробаченні-2026: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)

Linda Lampenius та Pete Parkkonen – це дует із Фінляндії, який поєднує академічну віртуозність і сучасну поп-рок енергію. 56-річна Лампеніус, відома також під міжнародним сценічним ім’ям Linda Brava, почала грати на скрипці в ранньому дитинстві. Уже у вісім років вона приєдналася до оркестру Helsinki Junior Strings і в підлітковому віці гастролювала Північною Америкою, Європою та Азією. Її сольний класичний альбом, випущений лейблом EMI Classics, зробив її однією з найуспішніших класичних артисток Фінляндії за обсягами продажів. Упродовж кар’єри вона працювала в різних жанрах – від академічної музики до попу й кросоверу, здобувши репутацію артистки, яка легко руйнує стильові межі.

36-річний Пете Еемелі Паркконен здобув загальнонаціональну популярність після участі у шоу Idols Finland у 2008 році, де посів третє місце. Невдовзі він випустив дебютний альбом The First Album, який очолив фінський чарт альбомів. Відтоді артист записав кілька студійних альбомів і синглів фінською мовою, активно гастролював клубами та фестивалями країни, а у 2014 році став переможцем Dancing with the Stars Finland.

На Євробаченні-2026 дует робить ставку на поєднання потужного вокалу Паркконена та емоційної скрипки Лампеніус. Їхня конкурсна композиція Liekinheitin («Вогнемет») – це драматичний поп-кросовер із симфонічними елементами, в якому класичні інструментальні партії поступово переходять у сучасний ритмічний драйв.

Нагадаємо, що заявка Литви на Євробаченні-2026 буде виконана шістьма мовами. Lion Ceccah з піснею Sólo quiero más («Я лише хочу більшого») виборов право представляти свою країну Литву у Відні.

До слова, визначився представник Австрії на домашньому Євробаченні. 19-річний співак Cosmó підкорив публіку своїм танцювальним треком Tanzschein.