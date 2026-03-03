Співачка Марія Бурмака пригадала про курйозну розмову з Ніною Матвієнко

Марія Бурмака одного разу поспілкувалася з Ніною Матвієнко, коли прийшла до Тоні Матвієнко

Марія Бумака розповіла, як Ніна Матвієнко зробила їй незвичайний комплімент

Українська співачка Марія Бурмака поділилася в мережі ситуацією, коли її інтелігентно підколола народна артистка Ніна Матвієнко. Марія Бурмака розповіла про цікавий жарт легендарної української співачки. Про це пише «Главком» із посиланням на Threads.

У соцмережі Threads одна з користувачів запиталася, чи знає хтось інтелігентні висловлювання: «Терміново потрібні інтелігентні образливі висловлювання! Настільки тонкі, щоб людина навіть зраділа».

На цей допис відреагувала співачка Марія Бурмака. Вона розповіла про те, як одного разу поспілкувалася з Ніною Матвієнко, коли прийшла в гості до її дочки Тоні Матвієнко.

Марія Бурмака пригадала про курйозну розмову з Ніною Матвієнко фото: скриншот/Threads

«Декілька років тому я прийшла до Тоні Матвієнко, порепетирувати дует. І Ніна Митрофанівна Матвієнко, вічна їй памʼять, дивиться на мене і раптом каже: «Ти така гарна на старість стала», – написала Марія Бурмака.

У коментарях українці підтримали слова Ніни Матвієнко, зазначивши, що співачка дійсно лише розквітла з роками. Також користувачі зауважили, що саме у прямоті та простоті була особливість Ніни Матвієнко.

У коментарях українці відрегували на цікавий комплімент Ніни Матвієнко фото: скриншот/Threads

«Так вона дійсно підмітила, Ви розквітли у роках».

«Знаєте, кажуть: «ти як добре вино. З роками тільки краще стаєш» Тобто в цій фразі не йдеться про старість, а лише про розквіт з набуттям життєвого досвіду. Тобто про розквіт у роках можна сказати, не сказавши про старість. Бо власне, у Марійки ще до старості дуже далеко. Але ж Митрофанівна слів не добирала. Що прийшло на язик, те й озвучила. А слово - не горобець…»

Нагадємо, 8 жовтня 2023 року народна артистка України Ніна Матвієнко померла. Трагічну звістку в неділю вранці сповістила її донька Антоніна Матвієнко. Легендарній співачці було 75 років. Ніна Матвієнко – національна гордість України, Золотий голос України, Народна артистка України, лауреатка Державної премії УРСР ім. Шевченка, Герой України, Почесний громадянин міста Києва.