«Вишни» Wellboy установили рекорд просмотров на Youtube

Антон Вельбой вновь покорил музыкальные платформы

В пятницу, 22 октября, автор хита «Гуси» Wellboy выпустил новую песню. Зажигательный трек получил название «Вишні» и сразу понравился слушателям. Всего за два дня клип на композицию набрал 1 миллион просмотров на ютубе.

Похоже, 21-летний артист не ожидал такого бешеного успеха. В инстаграм-профиле он поздравил себя с очередным миллионом и еще раз подчеркнул, что он простой парень, на которого свалилась невероятная любовь публики.

«На ютубе миллион, на ютубе миллион, на ютубе миллион, а меня зовут Антон, а я простой пацик Антон», – спел счастливый Wellboy.

Артист также опубликовал результаты продвижения своего трека:

27 место в Apple Music Ukraine

10 место в Apple Music Kyiv

61 место в Deezer Ukraine

1 место в трендах YouTube Music

3 место в трендах YouTube

Отметим, Wellboy участвовал в 10 сезоне шоу «Х-фактор» под наставничеством тренера Насти Каменских. Он дошел до финала, однако не смог удержаться в украинском шоу-бизе.

Впоследствии музыкальный продюсер Юрий Бардаш взял артиста под свое крыло. В июне Wellboy представил трек «Гуси», который набрал более 10 миллионов просмотров на ютубе. Так, о талантливом парне из села Грунь, что на Сумщине, заговорила вся Украина.