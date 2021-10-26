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    «Вишни» Wellboy установили рекорд просмотров на Youtube

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    Антон Вельбой - «Вишни» Wellboy установили рекорд просмотров на Youtube
    Антон Вельбой
    instagram.com/a.wellboy/

    Антон Вельбой вновь покорил музыкальные платформы

    В пятницу, 22 октября, автор хита «Гуси» Wellboy выпустил новую песню. Зажигательный трек получил название «Вишні» и сразу понравился слушателям. Всего за два дня клип на композицию набрал 1 миллион просмотров на ютубе.

    Похоже, 21-летний артист не ожидал такого бешеного успеха. В инстаграм-профиле он поздравил себя с очередным миллионом и еще раз подчеркнул, что он простой парень, на которого свалилась невероятная любовь публики.

    «На ютубе миллион, на ютубе миллион, на ютубе миллион, а меня зовут Антон, а я простой пацик Антон», – спел счастливый Wellboy.

    Артист также опубликовал результаты продвижения своего трека:

    27 место в Apple Music Ukraine

    10 место в Apple Music Kyiv

    61 место в Deezer Ukraine

    1 место в трендах YouTube Music

    3 место в трендах YouTube

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    Отметим, Wellboy участвовал в 10 сезоне шоу «Х-фактор» под наставничеством тренера Насти Каменских. Он дошел до финала, однако не смог удержаться в украинском шоу-бизе.

    Впоследствии музыкальный продюсер Юрий Бардаш взял артиста под свое крыло. В июне Wellboy представил трек «Гуси», который набрал более 10 миллионов просмотров на ютубе. Так, о талантливом парне из села Грунь, что на Сумщине, заговорила вся Украина.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Вишни» Wellboy установили рекорд просмотров на Youtube