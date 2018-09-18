Наталья Могилевская посвятила песню Кузьме Скрябину



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Наталья Могилевская и Кузьма

Украинская певица долгое время отказывалась говорить с журналистами о смерти друга

В прошедшие выходные на стадионе «Арена Львов», отмечали День рождения Кузьмы, которому в этом году могло бы исполниться 50 лет.

К юбилею покойного коллеги по «Шансу», Наталья Могилевская приготовила особенную песню – посвящение.

«Все эти годы после смерти Кузьмы, я молчала и не давала никаких комментариев ни о нем, ни о и трагедии, которой стала его гибель для всей Украины. Мне нужно было что-то сказать, но выразить словами то, что я чувствую и то, какими были наши отношения, просто невозможно! Думаю, песня - это то, что, как мне кажется, сам Кузьма сегодня хотел бы сказать украинцам. Она написана от его лица, в его стилистике и с той теплотой и юмором , с которым он относился к жизни, к людям и к Украине. Эта песня скажет намного больше чем любые слова», - так прокомментировала выход нового трека артистка.

К слову, уже совсем скоро поклонники Кузьмы увидят клип на новую песню, режиссером которого станет известный украинский дизайнер и режиссер Ольга Навро, последний короткометражный фильм которой, в этом году, был представлен в семи номинациях, в Лос-Анджелесе. По словам певицы, клип будет очень трогательным.