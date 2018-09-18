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    Жизнь

    Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками

    • Розсилка
    Анастасия Кожевникова - Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками
    Анастасия Кожевникова

    Анастасия Кожевникова показала мужа и родителей

    Совсем недавно участница популярного коллектива «Виа Гры» вышла замуж за своего возлюбленного. Как ранее сообщал Scotch, свадьба состоялась в тайне от СМИ. Но, как оказалось, это не все изменения в жизни девушки. Кроме замужества, Анастасия Кожевникова призналась, что ее контракт с музыкальным продюсером группы «Виа Гра» и композитором Константином Меладзе закончился и продолжать его певица не собирается. Заручившись поддержкой мужа, Анастасия решила начать сольную карьеру.

    Ради этого, певица даже отложила медовый месяц.

    «Второго сентября закончился контракт с группой «Виа Гра» и я ухожу в сольное плавание. Поэтому медовый месяц у нас отменяется. Будем работать надо мной», - сообщила певица в интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя».

    Ну а что бы хоть как-то порадовать поклонников после новости об уходе из «Виа Гры», Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram фотографии со свадьбы, на которых запечатлены друзья, родственники, ну и конечно же, жених с невестой.

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    Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками
    Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками
    Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками
    Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками
    Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками
    Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками
    Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками
    Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками
    Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками
    Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками
    Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками
    Экс-солистка группы «Виа Гра» похвасталась в сети свадебными снимками

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