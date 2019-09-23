«Встала и ушла»: Экс-«Виа Гра» Димопулос призналась, как прошли роды



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Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos/

Знаменитость призналась, что все прошло лучше, чем она могла себе представить

Бывшая участница группы «Виа Гра» Санта Димопулос продолжает делиться подробностями процесса появления ее дочери на свет. На этот раз артистка рассказала, как разворачивались события после того, как дочь положили Санте на грудь.

«Врач подождал, пока отпульсировала пуповина (минут 20) и только потом он позволил мужу обрезать ее. Так мы лежали 1,5 часа. Невозможно описать словами эти ощущения, это - космос. Весь мир перестал существовать, кроме нас. Только после этого ее взвесили, измерили и сразу отвезли нас в палату», - начала рассказ Димопулос.

По словам знаменитости, роды прошли настолько легко, что она даже после этого смогла спокойно встать и уйти.

«Я сразу встала и ушла. Это относительно качества эпидуральной анестезии. В общем, все прошло лучше, чем я могла себе представить. Этот день я запомню как настоящее чудо и абсолютное счастье», - пообещала Санта.

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