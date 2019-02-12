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    Шоу-биз

    «Второстепенных» лауреатов «Оскара» наградят во время рекламных пауз

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    «Второстепенных» лауреатов «Оскара» наградят во время рекламных пауз

    Оскаровский комитет хочет сократить хронометраж церемонии

    Организаторы 91-й церемонии вручения премии «Оскар» решили не показывать в прямом эфире награждение лауреатов в четырех категориях: «лучший монтаж», «лучший оператор», «лучший короткометражный фильм» и «лучший грим и прически». Победителей объявят во время рекламных пауз, сообщает IndieWire.

    Те, кто будет смотреть церемонию онлайн, увидят происходящее в лос-анджелесском кинотеатре Dolby Theatre в полном объеме. Остальным покажут ролики с награждением уже после окончания церемонии, и оттуда будут вырезаны сцены с выходом лауреатов на сцену.

    Решение связано с желанием оскаровского комитета сократить хронометраж церемонии, который сейчас составляет около пяти часов, – и таким образом повысить неуклонно падающие рейтинги. После нововведений продолжительность «Оскара» составит около трех часов. Кроме того, напомним, что в этом году церемония впервые за 30 лет пройдет без ведущего.

    Решение оскаровского понравилось не всем: дело в том, что ни в одной из «вырезанных» категорий не представлены проекты Disney, которой принадлежит телеканал ABC, транслирующий премию.

     «Не мне судить, какие категории вырезать из церемонии, но: операторское работа и монтаж – это сердце нашего искусства. Они не позаимствованы у театра или литературы, это и есть кино», – прокомментировал решение организаторов известный режиссер Гильермо дель Торо.

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    кино Премия «Оскар»
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