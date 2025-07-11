Юрій Рибчинський поділився зворушливими спогадами про дружбу з Ігорем Покладом

Юрій Рибчинський розповів, що їхнє знайомство з Ігорем Покладом відбулося у 1966 році в Києві

Рибчинський: «Незалежно від того, хто й з ким працював, ми весь час дружили. За ці роки ми жодного разу не посварилися»

Сьогодні у Національній філармонії попрощалися з легендарним композитором Ігорем Покладом. Провести в останню путь видатну особистість прийшов його творчий побратим та співавтор найвідоміших хітів, поет, Герой України Юрій Рибчинський. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який був присутній на церемонії.

За словами Юрія Рибчинського, їхнє знайомство відбулося у 1966 році в Києві, на Хрещатику, 26, де знаходився радіокомітет. Тоді Ігор Поклад був студентом консерваторії, а Рибчинський – університету імені Шевченка.

«Таке не може не запам'ятатися. І ми почали дружити, щось пробували писати. Але разом працювати ми почали через рік, коли нас призвали служити», – розповів поет.

Справжня творча співпраця почалася, коли вони служили в Ансамблі внутрішніх військ на Подолі. Саме там, за словами Рибчинського, були написані їхні перші хіти – «Очі на піску», «Дикі гуси» та «Чарівна скрипка».

Поклад і Рибчинський разом служили в Ансамблі внутрішніх військ на Подолі фото: Юрій Рибчинський/Facebook

Після служби вони домовились працювати разом щонайменше сім років. У цей період були створені такі пісні, як «Зелен клен», «Тиха вода» та «Наречена». Навіть попри творчу перерву, коли Рибчинський працював з іншими композиторами, їхня дружба не згасала. Згодом дует возз’єднався і подарував слухачам такі хіти, як «Тече вода» та «Скрипка грає».

«Незалежно від того, хто й з ким працював, ми весь час дружили. За ці роки ми жодного разу не посварилися», – наголосив Рибчинський.

Юрій Рибчинський та Ігор Поклад дружили все життя зі студентських років фото: Юрій Рибчинський/Facebook

Окрім творчості, їх єднала любов до гри: вони змагалися в більярд, преферанс, шахи та шашки. «Ми були люди гри. Ігор частіше перемагав, але я отримував задоволення від того, що він щасливий, що переміг», – поділився зворушливими спогадами Юрій Рибчинський.

Нагадаємо, сьогодні Київ попрощався із легендарною особистістю – видатним композитором, Героєм України Ігорем Дмитровичем Покладом. Під час прощання з Ігорем Покладом його дружина Світлана Поклад поділилася спогадами про улюблені твори Маестро.

Ігор Поклад помер 9 липня на 84-му році життя. Життя композитора обірвалося в лікарні. Він помер після тривалої боротьби з тяжкою хворобою. Він був автором десятків популярних пісень, які знали й любили мільйони українців — серед них «Два крила», «Чарівна скрипка», «Кохана», «Дикі гуси», «Тиха вода» та багато інших.

За свій творчий внесок митець отримав численні державні нагороди: Шевченківську премію (1986), звання народного артиста України (1997), Героя України (2021), а у 2024 році – почесне звання «Національна легенда України».