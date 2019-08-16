Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале по «Звездным войнам»



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Главным героем сериала, который выйдет на платформе Disney+, будет Кеноби

Шотландский актер Юэн Макгрегор снова вернется к роли рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби в сериале по мотивам «Звездных войн», который выйдет на канале Disney+. Об этом сообщают Variety и The Hollywood Reporter.

Другие детали, а именно кто будет заниматься производством и на какую дату намечен релиз, не сообщаются. Как отмечает The Hollywood Reporter, студия Disney изначально планировала снимать фильм-спинофф, но отказалась от этой идеи после невысоких рейтингов сольного фильма про Хана Соло – «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

Макгрегор играл Оби-Вана Кеноби в трех приквелах к «Звездным войнам» - в «Скрытой угрозе», «Атаке клонов» и «Мести ситхов».

Обви-Ван Кеноби - центральная фигура во вселенной «Звездных войн». Он был наставником Энакина Скайуокера (до того, как он покинул орден и стал Дартом Вейдером) и Люка Скайуокера.