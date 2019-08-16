  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале по «Звездным войнам»

    • Розсилка
    Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале по «Звездным войнам»

    Главным героем сериала, который выйдет на платформе Disney+, будет Кеноби

    Шотландский актер Юэн Макгрегор снова вернется к роли рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби в сериале по мотивам «Звездных войн», который выйдет на канале Disney+. Об этом сообщают Variety и The Hollywood Reporter.

    Другие детали, а именно кто будет заниматься производством и на какую дату намечен релиз, не сообщаются. Как отмечает The Hollywood Reporter, студия Disney изначально планировала снимать фильм-спинофф, но отказалась от этой идеи после невысоких рейтингов сольного фильма про Хана Соло – «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале по «Звездным войнам»
    Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале по «Звездным войнам»
    Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале по «Звездным войнам»
    Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале по «Звездным войнам»
    Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале по «Звездным войнам»

    Макгрегор играл Оби-Вана Кеноби в трех приквелах к «Звездным войнам» - в «Скрытой угрозе», «Атаке клонов» и «Мести ситхов».

    Обви-Ван Кеноби - центральная фигура во вселенной «Звездных войн». Он был наставником Энакина Скайуокера (до того, как он покинул орден и стал Дартом Вейдером) и Люка Скайуокера.

     Читайте также: Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе

     

    Звездные войны актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ