За вечер могу выпить бутылку: Злата Огневич призналась, что «лечит» депрессию алкоголем



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Как отмечает артистка, от депрессии ее всегда спасает бутылка вина

Украинская певица Злата Огневич, призналась, что борется с депрессией с помощью алкоголя, говорится в «Светской жизни».

Злата Огневич поделилась, что у нее возникает депрессия, когда на ее концертах зал не заполнены. Ведь для любого артиста это очень важно. Злата поделилась своим способом борьбы с депрессией. «У меня всегда дома есть бутылка вина, если меня задевает депрессия», - откровенно говорит певица.

«Если и бывает депрессия, у меня дома всегда есть вино и я могу за вечер выпить эту бутылку», - рассказывает звезда.

Однако исполнительница отметила, что она не злоупотребляет алкоголем и делает это крайне редко.

«Выпиваю редко, потому что это отражается на внешнем виде, поэтому я не злоупотребляю. Но бутылка вина у меня всегда есть», - признается Злата.

Напомним, ранее «Скотч» уже писал о вреде алкоголя.





Джерело: ru.tsn.ua