Замужняя Каменских порадовала мужчин фото топлес



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Потап і Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

32-летняя певица решилась на смелый эксперимент

Популярная украинская поп-артиска и жена Потапа Настя Каменских предстала полностью обнаженной на фото и поделилась им в Инстаграме.

Она встала с кровати и потянулась. «Поймал меня с утра мой мальчик», – поделилась Настя, отметив своего мужа Алексея Потапенко (Потап).

Многие поклонники артистки отметили, что кадр получился очень красивым. По мнению мужчин, Каменских выглядит очень соблазнительно. Самые преданные фанаты певицы похвалили ее за смелость и чудесную фигуру. Они заявили, что попа у нее не хуже, чем у Ким Кардашьян, о которой Настя спела песню.