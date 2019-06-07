Замужнюю Каменских раскритиковали за откровенное фото в белье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настя Каменских

После свадьбы с Потапам подписчики звезды уверены, что она должна перестать выкладывать откровенные снимки

Недавно Потап и Настя Каменских вернулись из медового месяца. Отпуск молодожены провели на берегах Турции. Звездная пара после свадьбы активно занимается музыкальными проектами.

Во время отпуска Настя Каменских не стеснялась выкладывать фотографии в бикини. Снимки получали множество лайков и положительных комментариев. Однако, когда певица решила выложить фото в нижнем белье, последовала критика.

Артистка опубликовала фотографию в белоснежном корсете с полупрозрачными вставками и кружевных трусиках. «Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой», – подписала откровенный снимок Настя Каменских.

Большинство подписчиков в Instagram решили, что замужняя женщина должна вести себя скромнее. Многие рассудили, что Каменских слишком часто выкладывает откровенные снимки.