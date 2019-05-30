Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж



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Джованна Антонелли

43-летняя бразильская актриса сделала эффектную фотосессию.

Джованна Антонелли получила мировую популярность после роли Жади в сериале «Клон».

В отличие от своей героини из мусульманского мира, Джованна всегда отличилась смелыми образами. Однако ее последний эксперимент очень удивил поклонников. Актриса кардинально сменила внешность. Она сделала прическу каре и перекрасилась в блондинку.

Бразильская звезда представила стильную фотосессию, на которой она предстала в новом облике, с ярким макияжем и в откровенном наряде – обтягивающих леггинсах со сложным принтом и кожаным ремнем, черном бюстгальтере и прозрачной кофточке-сеточке.