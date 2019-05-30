  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж

    • Розсилка
    Джованна Антонелли - Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Джованна Антонелли

    43-летняя бразильская актриса сделала эффектную фотосессию.

    Джованна Антонелли получила мировую популярность после роли Жади в сериале «Клон».

    В отличие от своей героини из мусульманского мира, Джованна всегда отличилась смелыми образами. Однако ее последний эксперимент очень удивил поклонников. Актриса кардинально сменила внешность. Она сделала прическу каре и перекрасилась в блондинку.

    1 з 22
    на весь екран згорнути
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    Жади уже не та: звезда сериала «Клон» кардинально сменила имидж
    instagram.com/giovannaantonelli/

    Бразильская звезда представила стильную фотосессию, на которой она предстала в новом облике, с ярким макияжем и в откровенном наряде – обтягивающих леггинсах со сложным принтом и кожаным ремнем, черном бюстгальтере и прозрачной кофточке-сеточке.

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ