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    Шоу-биз

    Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха

    • Розсилка
    Фото: instagram.com/yalta_k - Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха
    Фото: instagram.com/yalta_k

    Где именно отдыхает семья, ни Ксения, ни Евгений не сообщили

    Жена актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Ксения поделилась снимками из отпуска отпуска.

    Сейчас знаменитая семья находится в теплых краях, о чем стало известно из Instagram любимой Евгения. Ксения поделилась серией снимков, где изображена с мужем, своей мамой и двумя дочками.

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    Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха
    Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха
    Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха
    Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха
    Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха
    Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха
    Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха
    Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха
    Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха
    Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха
    Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха
    Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха

    Где именно отдыхает семья, ни Ксения, ни Евгений не сообщили. Однако этот вопрос вызвал большой интерес у поклонников супругов.

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