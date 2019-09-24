Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха
Фото: instagram.com/yalta_k
Где именно отдыхает семья, ни Ксения, ни Евгений не сообщили
Жена актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Ксения поделилась снимками из отпуска отпуска.
Сейчас знаменитая семья находится в теплых краях, о чем стало известно из Instagram любимой Евгения. Ксения поделилась серией снимков, где изображена с мужем, своей мамой и двумя дочками.
Где именно отдыхает семья, ни Ксения, ни Евгений не сообщили. Однако этот вопрос вызвал большой интерес у поклонников супругов.