Жена «лысого из Квартала» показала семейные фото с отдыха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: instagram.com/yalta_k

Где именно отдыхает семья, ни Ксения, ни Евгений не сообщили

Жена актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Ксения поделилась снимками из отпуска отпуска.

Сейчас знаменитая семья находится в теплых краях, о чем стало известно из Instagram любимой Евгения. Ксения поделилась серией снимков, где изображена с мужем, своей мамой и двумя дочками.

Где именно отдыхает семья, ни Ксения, ни Евгений не сообщили. Однако этот вопрос вызвал большой интерес у поклонников супругов.

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