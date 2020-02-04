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    Шоу-биз

    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)

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    <p>36-летний Родриго Алвес продемонстрировал результат очередной пластики</p> <div></div> - «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)

    36-летний Родриго Алвес продемонстрировал результат очередной пластики

    rodrigoalvesuk

    «Живому Кену» вставили грудные импланты

    36-летний бразилец Родриго Алвес нарастил длинные волосы, стал носить женскую одежду и делать макияж. Однако этого ему показалось мало. Родриго отправился в Турцию, чтобы снова лечь под нож пластического хирурга. На этот раз бразильцу сделали грудь четвертого размера, ему удалили адамово яблоко и подкорректировали форму подбородка.

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    Родриго Алвес instagram.com/rodrigoalvesuk

    Своим перевоплощением Алвес похвастался в Instagram. Он позировал в телесных стрингах и серебристых туфлях. Бывший «Кен» гордится, что теперь у него выдающиеся формы.

    Напомним, бразилец прославился благодаря своей неординарной внешности. Мужчина перенес десятки пластических операций, чтобы стать похожим на пластикового Кена. Однако вскоре это ему наскучило, и он решил перевоплотиться в Барби.

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    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    «Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)
    rodrigoalvesuk

    Стать женщиной бразилец решил еще в 2018 году, когда впервые надел платье для фотосессии. В тот момент Алвес понял, что ему нужно изменить пол.

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    СМИ Instagram волосы
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