«Живой Кен» впервые после превращения в женщину обнажился на камеру (фото)



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36-летний Родриго Алвес продемонстрировал результат очередной пластики rodrigoalvesuk

«Живому Кену» вставили грудные импланты

36-летний бразилец Родриго Алвес нарастил длинные волосы, стал носить женскую одежду и делать макияж. Однако этого ему показалось мало. Родриго отправился в Турцию, чтобы снова лечь под нож пластического хирурга. На этот раз бразильцу сделали грудь четвертого размера, ему удалили адамово яблоко и подкорректировали форму подбородка.

Родриго Алвес instagram.com/rodrigoalvesuk

Своим перевоплощением Алвес похвастался в Instagram. Он позировал в телесных стрингах и серебристых туфлях. Бывший «Кен» гордится, что теперь у него выдающиеся формы.

Напомним, бразилец прославился благодаря своей неординарной внешности. Мужчина перенес десятки пластических операций, чтобы стать похожим на пластикового Кена. Однако вскоре это ему наскучило, и он решил перевоплотиться в Барби.

Стать женщиной бразилец решил еще в 2018 году, когда впервые надел платье для фотосессии. В тот момент Алвес понял, что ему нужно изменить пол.