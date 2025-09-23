Головна Країна Політика
Уряд планує залучати 2500 мобілізованих щомісяця

Уряд планує імплементувати нові електронні процедури бронювання військовозобов’язаних
Уряд України планує посилити мобілізацію та рекрутинг у 2026 році

Згідно з проєктом постанови Верховної Ради щодо програми діяльності Кабінету Міністрів України, у 2026 році планується досягти посилення мобілізаційних та рекрутингових заходів. До 31 грудня 2026 року уряд має забезпечити стабільне щомісячне виконання низки планових показників, зокрема збільшення рекрутингу громадян України до військової служби, а також іноземців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на програму діяльності Кабміну.

Планові показники на 2026 рік згідно з програмою діяльності передбачає щомісячні показники:

  • Рекрутинг громадян України – укладання 3500 контрактів на військову службу.
  • Рекрутинг іноземців та осіб без громадянства – укладання 1000 контрактів на військову службу.
  • Пряма мобілізація – залучення 2500 громадян України у визначені підрозділи.

Також згідно з програмою Кабміну до 31 березня 2026 року уряд має імплементувати нові електронні процедури бронювання військовозобов’язаних та інтегрувати електронний кабінет підприємства з реєстрами персонального обліку.

Програма Кабміну визначає пріоритет у медичній евакуації, зокрема до кінця 2026 року Воєнно-медична доктрина має бути деталізована, а алгоритм медичної евакуації відпрацьовано у 100% військових з'єднань. Медичне забезпечення має відповідати нормам у 80% частин. Також до 31 грудня 2026 року має розпочатися зовнішня акредитація оновлених програм професійної військової освіти.

Наразі проект постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України знаходиться на розгляді.

Нагадаємо, Кабмін спрямував понад 2 млрд грн Міністерству оборони для закупівлі озброєння. Кошти надійшли із залишку спецфонду, який не використало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

У розпорядженні йдеться, що відповідно до статті 51  закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» спрямувати залишок коштів у сумі 2 050 028,309 тис. грн Міністерству оборони на здійснення заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, закупівлі озброєння, військової (спеціальної) техніки, засобів та обладнання.

Читайте також:

Теги: мобілізація уряд війна військові

