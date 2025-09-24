Сили оборони вразили низку важливих об’єктів РФ

Сили оборони завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області

Минулої ночі підрозділи Сил оборони уразили виробництво БпЛА в н. п. Валуйки, що в Білгородській області

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об’єктів на території країни-агресора. Тривають заходи з послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Задля зниження наступальних спроможностей російської армії та ускладнення постачання пального підрозділам окупантів Сили оборони України в ніч на 24 вересня влучили по території нафтопереробного підприємства «Газпром Нефтехім-Салават» у Башкортостані. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії. Також Сили оборони завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії.

Так, вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію «Кузьмичи-1», що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію «Зензеватка», яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід «Куйбишев-Тихорецьк».

Окрім цього, за даними Генштабу, минулої ночі підрозділи Сил оборони України, з метою порушення виробництва безпілотних літальних апаратів та зниження бойових спроможностей противника, уразили виробництво БпЛА в н. п. Валуйки, що в Білгородській області. Зафіксовано влучання та пожежу.

«Підтверджено успішну реалізацію однієї з попередніх місій. Так, 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод (Астраханська область РФ). Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу. Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в РФ, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонн на рік», – додав Генштаб.

Як повідомлялося, безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану й уразили «Газпром Нафтехім Салават». Це один із найбільших російських нафтопереробних і нафтохімічних заводів.

Нагадаємо, вранці 24 вересня стало відомо, що безпілотники вчергове атакували завод «Газпром Нафтохім Салават» у Башкирії. «Газпром Нафтохім Салават» – це нафтохімічна компанія, що володіє одним з найбільших в Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії.