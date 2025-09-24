Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сили оборони вразили низку важливих об’єктів РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони вразили низку важливих об’єктів РФ
Сили оборони завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області
фото: Генштаб ЗСУ

Минулої ночі підрозділи Сил оборони уразили виробництво БпЛА в н. п. Валуйки, що в Білгородській області

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об’єктів на території країни-агресора. Тривають заходи з послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Задля зниження наступальних спроможностей російської армії та ускладнення постачання пального підрозділам окупантів Сили оборони України в ніч на 24 вересня влучили по території нафтопереробного підприємства «Газпром Нефтехім-Салават» у Башкортостані. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії. Також Сили оборони завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії.

Так, вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію «Кузьмичи-1», що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію «Зензеватка», яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід «Куйбишев-Тихорецьк».

Окрім цього, за даними Генштабу, минулої ночі підрозділи Сил оборони України, з метою порушення виробництва безпілотних літальних апаратів та зниження бойових спроможностей противника, уразили виробництво БпЛА в н. п. Валуйки, що в Білгородській області. Зафіксовано влучання та пожежу.

«Підтверджено успішну реалізацію однієї з попередніх місій. Так, 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод (Астраханська область РФ). Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу. Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в РФ, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонн на рік», – додав Генштаб.

Як повідомлялося, безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану й уразили «Газпром Нафтехім Салават». Це один із найбільших російських нафтопереробних і нафтохімічних заводів.

Нагадаємо, вранці 24 вересня стало відомо, що безпілотники вчергове атакували завод «Газпром Нафтохім Салават» у Башкирії. «Газпром Нафтохім Салават» – це нафтохімічна компанія, що володіє одним з найбільших в Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії.

Читайте також:

Теги: нафта росія війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві тривога тривала 14 хвилин
У Києві тривога тривала 14 хвилин
25 серпня, 15:13
Переговори велися під час візиту Віткоффа до Москви, а також під час зустрічі на Алясці
США та Росія кулуарно обговорювали енергетичні угоди для припинення війни – Reuters
26 серпня, 10:18
Суми атаковано безпілотниками
Росія масовано атакувала Суми безпілотниками
27 серпня, 03:24
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2025 року
29 серпня, 08:22
Президент закликав партнерів реалізувати всі досягнуті домовленості щодо посилення української протиповітряної оборони
Зеленський: такі вбивства – свідомий злочин і затягування війни
7 вересня, 10:19
Під час атаки Росії на Україну було зафіксовано 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі
Засідання Радбезу ООН щодо Польщі, санкції проти РФ: головне за ніч
13 вересня, 06:56
Російська пропаганда поширює черговий фейк з метою дискредитації українських військових
Російські медіа поширюють фейк про дії ЗСУ у Соснівці на Дніпропетровщині
16 вересня, 05:28
Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на фронті
Зеленський повідомив гарні новини з фронту
12 вересня, 20:58
Ситуація на фронті 23 вересня
Лінія фронту станом на 23 вересня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 23:36

Соціум

Сили оборони вразили низку важливих об’єктів РФ
Сили оборони вразили низку важливих об’єктів РФ
Дрони вдарили по Новоросійську, є загиблі (відео)
Дрони вдарили по Новоросійську, є загиблі (відео)
В Афганістані для дівчат залишиться лише релігійна освіта – розслідування
В Афганістані для дівчат залишиться лише релігійна освіта – розслідування
Біля Капітолію зʼявилася статуя Трампа з Епштейном
Біля Капітолію зʼявилася статуя Трампа з Епштейном
Донька Пєскова втекла з Росії за 17 годин до початку повномасштабного вторгнення – ЗМІ
Донька Пєскова втекла з Росії за 17 годин до початку повномасштабного вторгнення – ЗМІ
Підозрюваного у замаху на Трампа у Флориді визнано винним
Підозрюваного у замаху на Трампа у Флориді визнано винним

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua