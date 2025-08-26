Сили спеціальних операцій підтвердили удари по Криму

Внаслідок ударів було виведено з ладу об'єкти логістики окупантів у Криму

Сили спеціальних операцій ЗСУ провели вивели з ладу об'єкти логістики у Криму. Вони забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

Як відомо, у Криму пролунали вибухи, повідомлялося, що під удар потрапила залізнична інфраструктура. Водночас Міноборони РФ заявило, що протиповітряна оборона начебто знищила вісім безпілотників над півостровом.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Операція відбулася у ніч на 21 серпня.

Також Військово-морські сили Збройних сил України повідомили про успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, в результаті якої було знищено пункт базування ворожих безпілотних літальних апаратів. Удар було завдано по аеродрому «Херсонес» у Севастополі.

До слова, у тимчасово окупованому Криму після атаки дронів виникли пожежі в районі електропідстанції «Титан» в Армянську.