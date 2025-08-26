Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили спеціальних операцій підтвердили удари по Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сили спеціальних операцій підтвердили удари по Криму
Українські воїни продовжують нищити логістику росіян
фото з соцмереж

Внаслідок ударів було виведено з ладу об'єкти логістики окупантів у Криму

Сили спеціальних операцій ЗСУ провели вивели з ладу об'єкти логістики у Криму. Вони забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

Як відомо, у Криму пролунали вибухи, повідомлялося, що під удар потрапила залізнична інфраструктура. Водночас Міноборони РФ заявило, що протиповітряна оборона начебто знищила вісім безпілотників над півостровом.

Сили спеціальних операцій підтвердили удари по Криму фото 1

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Операція відбулася у ніч на 21 серпня.

Також Військово-морські сили Збройних сил України повідомили про успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, в результаті якої було знищено пункт базування ворожих безпілотних літальних апаратів. Удар було завдано по аеродрому «Херсонес» у Севастополі.

До слова, у тимчасово окупованому Криму після атаки дронів виникли пожежі в районі електропідстанції «Титан» в Армянську.

Читайте також:

Теги: Крим ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лівий берег Херсонщини перебуває під частковою окупацією російськими військами
Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»
21 серпня, 22:16
В окупованому Севастополі після вибухів спалахнула пожежа (відео)
В окупованому Севастополі після вибухів спалахнула пожежа (відео)
21 серпня, 08:30
Відсутність мобільного інтернету може затягнутися на невизначений час
В окупованому Криму попередили про можливе тривале відключення мобільного інтернету
13 серпня, 03:32
Нерухомість на березі океану завжди є найціннішою власністю, наголосив американський президент
Росія відібрала в України цінні території: Трамп зробив несподівану заяву
11 серпня, 20:00
Розвідка зафіксувала численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на окупованих територіях
Розвідка пояснила, навіщо окупанти вимикають інтернет у Криму
6 серпня, 16:46
Російські військові в окупованому Криму
Вода і війна. Куди завело Крим 11 років силового господарювання Росії
5 серпня, 19:00
Внаслідок атаки знищено літак Су-30СМ
СБУ вразила ключову авіабазу РФ для операцій в Чорному морі
4 серпня, 13:32
Посол України в Туреччині Наріман Джелял і президент Туреччині Реджеп Тайїп Ердоган. Стамбул. 8 липня 2025 року
Який Ердоган без камер? Яке завдання дав Зеленський? Інтерв'ю із послом України в Туреччині Наріманом Джелялом
3 серпня, 21:45
В окупованому Криму гучно
В окупованому Криму пролунали вибухи, Керченський міст перекрили
2 серпня, 03:59

Події в Україні

ДБР повідомило, скільки бійців повернулося із СЗЧ напередодні дедлайну
ДБР повідомило, скільки бійців повернулося із СЗЧ напередодні дедлайну
Сили спеціальних операцій підтвердили удари по Криму
Сили спеціальних операцій підтвердили удари по Криму
У Криму прогриміли вибухи: під ударом опинилася залізниця
У Криму прогриміли вибухи: під ударом опинилася залізниця
Російські дрони атакують трасу Херсон-Миколаїв: ОВА звернулася до водіїв
Російські дрони атакують трасу Херсон-Миколаїв: ОВА звернулася до водіїв
Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
12K
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
10K
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4547
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4135
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua