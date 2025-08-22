Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Василь Зінкевич – «Національна легенда». Співак зворушив президента промовою на церемонії нагородження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Василь Зінкевич 20 серпня отримав нагороду «Національна легенда України»
фото: скриншот з відео

Зінкевич звернувся до президента: Ваша мудрість, мужність, то є могутня зброя проти зла

Народний артист, Герой України Василь Зінкевич, отримавши відзнаку «Національна легенда України», зворушив президента Володимира Зеленського промовою. Артист подякував главі держави за мужність і мудрість. Відповідне відео оприлюднив телеканал «Ми-Україна», передає «Главком».

«Дякую, пане президент, ви відзначили нас високою нагородою і дозвольте нам сказати вам добре слово. Ваша мудрість, мужність, то є могутня зброя проти зла. Ви є справжній воїн, який захищає мир. Ви наша гордість! Тому ми бажаємо вам творчого польоту, високого, потужного та далекого на многії літа. До перемоги, пане президенте», – йдеться у промові.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, 20 серпня напередодні Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відзначили видатних людей нагородою «Національна легенда України». Серед них був Василь Зінкевич, Ярослава Магучіх, Святослав Вакарчук та інші.

Як відомо, 1 травня Василь Зінкевич відзначив день народження. Естрадному співаку виповнилося 80 років. «Главком» розповідає про життя Василя Зінкевича та його творчий шлях.

До слова, 45 років тому геніальний український виконавець Василь Зінкевич одружився із Людмилою Вітковською. На момент одруження співаку було 35 років. У пари народилося двоє синів: у 1981 році Василь, і наступного року – Богдан.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський співак державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч президентів Трампа і Зеленського
Припинення вогню не буде. Що далі?
20 серпня, 08:02
Зеленський провів зустріч з Єрмаком та Умєровим
Переговори з РФ у Стамбулі: хто увійде до складу української делегації
22 липня, 11:55
Зеленський зауважив, що найголовніша проблема наразі в Україні – війна
Зеленський відповів, чому законопроєкт про НАБУ був ухвалений без попереднього обговорення
25 липня, 10:29
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
8 серпня, 03:55
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
10 серпня, 22:25
головна мета переговорів Трампа з Путіним – це ’ясування позицій і отримання повної інформації перед ухваленням рішень
Подробиці зустрічі Трампа та Путіна, вибухи у Росії: головне за ніч
13 серпня, 05:53
Президент зробив заяву про підвищення стипендій
Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів
12 серпня, 16:40
Очільник Кремля висунув пропозицію під час вчорашньої розмови з Трампом
Путін запропонував провести переговори із Зеленським у Москві – AFP
19 серпня, 17:24
Ворог атакував Сумську громаду дронами
РФ завдала удари по цивільній інфраструктурі перед зустріччю Зеленського з Трампом
18 серпня, 21:58

Відео

Василь Зінкевич – «Національна легенда». Співак зворушив президента промовою на церемонії нагородження
Василь Зінкевич – «Національна легенда». Співак зворушив президента промовою на церемонії нагородження
Білий дім тепер у TikTok: перші відео отримали хвилю критики
Білий дім тепер у TikTok: перші відео отримали хвилю критики
Чернова, який отримав «Оскар», було помічено на зустрічі Зеленського й Трампа
Чернова, який отримав «Оскар», було помічено на зустрічі Зеленського й Трампа
«А мій в Азові»: бригада зворушила мережу роликом про бабусь і онуків (відео)
«А мій в Азові»: бригада зворушила мережу роликом про бабусь і онуків (відео)
На станцію Вернадського завітав леопард: відео від українських полярників
На станцію Вернадського завітав леопард: відео від українських полярників
Трамп погорів на шахрайстві під час гри в гольф (відео)
Трамп погорів на шахрайстві під час гри в гольф (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
11K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3173
Доплата до пенсії в розмірі 4200 грн: хто має право на підвищення
3038
Доступ до Дніпра. Прокуратура просить команду Кличка прибрати паркани
2177
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua