Василь Зінкевич – «Національна легенда». Співак зворушив президента промовою на церемонії нагородження

Зінкевич звернувся до президента: Ваша мудрість, мужність, то є могутня зброя проти зла

Народний артист, Герой України Василь Зінкевич, отримавши відзнаку «Національна легенда України», зворушив президента Володимира Зеленського промовою. Артист подякував главі держави за мужність і мудрість. Відповідне відео оприлюднив телеканал «Ми-Україна», передає «Главком».

«Дякую, пане президент, ви відзначили нас високою нагородою і дозвольте нам сказати вам добре слово. Ваша мудрість, мужність, то є могутня зброя проти зла. Ви є справжній воїн, який захищає мир. Ви наша гордість! Тому ми бажаємо вам творчого польоту, високого, потужного та далекого на многії літа. До перемоги, пане президенте», – йдеться у промові.

Нагадаємо, 20 серпня напередодні Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відзначили видатних людей нагородою «Національна легенда України». Серед них був Василь Зінкевич, Ярослава Магучіх, Святослав Вакарчук та інші.

Як відомо, 1 травня Василь Зінкевич відзначив день народження. Естрадному співаку виповнилося 80 років. «Главком» розповідає про життя Василя Зінкевича та його творчий шлях.

До слова, 45 років тому геніальний український виконавець Василь Зінкевич одружився із Людмилою Вітковською. На момент одруження співаку було 35 років. У пари народилося двоє синів: у 1981 році Василь, і наступного року – Богдан.