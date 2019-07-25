Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм устроила горячую фотоссесию с мужем на яхте



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Эшли Грэм instagram.com/ashleygraham/

Звезда порадовала поклонников соблазнительной фигурой

31-летняя Эшли Грэм проводит отпуск с 31-летним мужем Джастином Эрвиным. Пара отправилась в романтическое путешествие в итальянский город Сорренто. Топ-модель и кинорежиссер повеселились на яхте. Влюбленные загорали, купались, слушали музыку и позировали на фоне живописных пейзажей.

Эшли выбрала для фотосессии слитный купальник лилового цвета со стильным поясом, а ее супруг – красные плавки с цветочным принтом. Грэм сопроводила кадры забавной подписью. «Я буду с тобой вечность, потому что ты любишь меня в лучшие моменты (на яхте в Италии) и в худшие (я взяла слишком много чемоданов с собой в Италию)», – шутливо отметила Эшли в Instagram.