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ЗСУ ліквідували «Героя Росії», якого особисто нагороджував Путін

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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ЗСУ ліквідували «Героя Росії», якого особисто нагороджував Путін
Очір-Горяєв тричі зустрічався з Путіним і мав балотуватися до Держдуми від «Єдиної Росії»
фото з відкритих джерел

Старший лейтенант командував штурмовою ротою під час захоплення Сіверська – за це й отримав найвищу нагороду РФ

В Україні ліквідовано Нарана Очір-Горяєва – старшого лейтенанта російської армії, «Героя Росії», якому Путін особисто вручив «Золоту Зірку» за керівництво штурмом Сіверська на Донеччині. Про загибель повідомив голова Калмикії Бату Хасіков. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТАСС.

Хто такий Очір-Горяєв

Наран Очір-Горяєв народився у місті Лагань у Калмикії. До повномасштабного вторгнення служив у російській поліції, мав відрядження до Чечні та Дагестану – регіонів, де Росія відпрацьовувала методи придушення збройного опору. У 2022 році, за власними словами, пішов добровольцем на війну проти України. Пройшов шлях від водія до командира штурмової роти. Має четверо дітей.

Служив у 6-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді – з'єднанні, яке виросло з так званої «народної міліції ЛНР». До 2022 року це було незаконне збройне формування, яке з 2014 року тримало в окупації частину Луганщини та брало участь в обстрілах мирного населення. Після повномасштабного вторгнення Росія інтегрувала його в регулярну армію, дала більше зброї – і відправила штурмувати українські міста. Бригада отримала найменування «Лисичанська» за участь у захопленні міста влітку 2022 року.

Бойовий шлях: Лисичанськ, Соледар, Сіверськ

Влітку 2022 року бригада Очір-Горяєва брала участь у захопленні Лисичанська – останнього великого міста Луганщини під українським контролем. Потім – бої за Соледар на Донеччині, де сам Очір-Горяєв починав як водій.

Головним «досягненням», за яке його відзначили в Кремлі, стало керівництво штурмом Сіверська у грудні 2024 – 2025 роках. Російська сторона стверджує, що його рота зі 84 бійців зайняла понад 80 жилих будинків і знищила 36 українських опорних пунктів. Саме ці цифри – захоплені українські будинки й зруйнована оборона – Путін назвав підставою для найвищої нагороди держави.

Путінський герой пропаганди і майбутній депутат

Після Сіверська Очір-Горяєв став головним героєм кремлівської пропагандистської машини. 11 грудня 2025 року він особисто доповідав Путіну по відеозв'язку – і вже за тиждень, 17 грудня, отримав із рук президента медаль «Золота Зірка». Потім – виступ на «Прямій лінії» Путіна, запрошення на підсумкову прес-конференцію. За кілька місяців він зустрівся з президентом РФ тричі.

У лютому 2026 року «Єдина Росія» розглядала його як кандидата до Держдуми від Калмикії – типова схема, коли Кремль перетворює учасників вторгнення на інструменти внутрішньої пропаганди. Усі ці плани перекреслила Україна.

Підрозділ зі злочинною історією

6-та бригада – спадкоємець незаконних формувань, які з 2014 року окупували частину Луганщини, обстрілювали мирне населення і встановлювали терористичний режим на підконтрольних територіях. Коли Росія інтегрувала ці формування в регулярну армію, вона не лише легалізувала їхні злочини, а й дала їм нові ресурси для нових злочинів.

Саме з цим підрозділом Очір-Горяєв штурмував українські міста і знищував позиції ЗСУ – за що й отримав від Путіна зірку на груди.

Нагадаємо, Сіверськ на Донеччині Росія захопила після тривалих боїв. «Главком» детально писав про ситуацію на Сіверському напрямку та втрати, яких зазнавали українські захисники у цьому районі.

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Теги: окупанти росія фронт путін Україна населення втрати Соледар

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