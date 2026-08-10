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ЗСУ на фронті ліквідували тренера двох російських олімпійських чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗСУ на фронті ліквідували тренера двох російських олімпійських чемпіонів
27 липня 2026 року окупант Ярославцев був знищений Силами оборони

У 2024 році тренер Ярославцев долучився до злочинної війни Росії проти України

Захисники України знищили 52-річного російського окупанта Андрія Ярославцева. Про це повідомляє «Главком».

Андрій Ярославцев був майстром спорту з лижних перегонів та легкої атлетики. У 1992 року він став останнім в історії абсолютним чемпіоном СРСР з лижних перегонів серед юнаків.

З 1996 року Ярославцев працював у Частинському районі тренером-викладачем з лижних перегонів у місцевій ДЮСШ. Його вихованці неодноразово ставали призерами змагань крайового та всеросійського рівнів.

У 2011 році він переїхав до Тюмені, де продовжив тренувати. Його учні брали участь у всеросійських та міжнародних змаганнях. 

Ярославцев входив до тренерського штабу, який допомагав у підготовці олімпійському чемпіону 2022 року Денису Спіцову. Також працював із олімпійською чемпіонкою 2022 року Тетяною Соріною.

У 2024 році Ярославцев долучився до злочинної війни Росії проти України.

27 липня 2026 року Ярославцев був знищений Силами оборони.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 10 серпня 2026 року. У нього залишилася дружина та двоє синів.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: лижний спорт війна росія окупанти смерть тренер

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