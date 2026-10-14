Зеленський відреагував на трагедію в Луцьку та звернувся до Трампа

Наслідки пожежі, яка виникла через атаку Росії на Луцьк

Після загибелі шістьох людей президент України попередив про нову хвилю російських безпілотників

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Луцьку, внаслідок якої загинули шестеро людей, а ще 13 зазнали поранень. Глава держави заявив, що Росія продовжує обстрілювати українські міста всупереч закликам Сполучених Штатів та американського президента Дональда Трампа. Він закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Москву та збільшити допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента.

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у Луцьку та розповів про наслідки російського удару по цивільній інфраструктурі міста. «Шість людей вбиті, тринадцять поранені сьогодні в Луцьку. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цю російську агресію. Через атаку «шахеда» пошкоджена цивільна інфраструктура – житловий будинок та магазин. Знову удари, знову терор», – зазначив глава держави.

За словами президента, атака на Луцьк відбулася після масованого нічного обстрілу української енергетичної інфраструктури. Наслідки попередніх ударів продовжують ліквідовувати в кількох регіонах країни.

Зокрема, відновлювальні роботи досі тривають у Києві, Київській та Харківській областях. Українські служби працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, тоді як російська армія здійснює нові атаки.

Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із закликом перейти від дипломатичних заяв до конкретних рішень щодо Росії.

Він наголосив на необхідності посилення санкцій та збільшення оборонної підтримки України, яка дозволяє захищати цивільне населення від російських атак.

«Саме тому Москву потрібно не вмовляти, а змушувати зупинитися – посиленням тиску, санкціями та допомогою Україні, яка дає можливість захищати людей від цих атак. Саме цього ми очікуємо від усіх партнерів – від усіх лідерів G7, від кожної країни, яка виступає за мир. Мають бути дії. Бо поки Росія не відчуває достатнього тиску, вона продовжує нести смерть», – підкреслив президент.

Президент наголосив, що саме посилення санкційного тиску та практична допомога Україні можуть створити умови, за яких Росія буде змушена припинити атаки.

Варто нагадати, що російські реактивні дрони подолали 820 км до Львова та 880 км до Луцька під час польотів із тимчасово окупованого Криму. Радник президента України Сергій Бескрестнов повідомив, що противник перевіряє можливості застосування таких безпілотників для атак на західні області України.